24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии

- Читати новину українською
Под угрозой коронавируса – Нью-Йорк, Детройт, Новый Орлеан / TheHill

В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.

Сейчас скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке достигает 30% ежедневно В городе с населением 20 миллионов COVID-19 уже диагностировали у 43 тысяч человек, информирует The New York Times.

К теме Трамп подписал антикоронавирусный бюджет на 2,2 триллиона долларов и выделил миллион Украине

Так, в Ухане средний показатель заболеваемости составляет 4,5 человека на тысячу населения, в Ломбардии – 3,5, в Нью-Йорке – уже 2,15. Показатель смертности у американцев пока значительно ниже – 0,03 на тысячу населения против 0,48 – в Ломбардии и 0,23 – в Ухане.

Также под угрозой – Детройт и Новый Орлеан. В США надеются, что профилактические мероприятия, такие как дезинфекция и социальное дистанцирование, помогут приостановить стремительный рост количества заражений.

Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Коронавирус в стране подхватили более 100 тысяч человек. Из них 1 500 – умерли. 450 смертей – в самом Нью-Йорке.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Китай Статистика Нью-Йорк Коронавирус COVID-19 Новости США Здоровая жизнь
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:29 Коронавирус в Италии: страна обогнала Китай по количеству больных
Медицина 174909
сегодня , 07:40 Супрун назвала золотой стандарт борьбы с коронавирусом
Новини України 40171
сегодня , 10:22 В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ
Лікування 22028
сегодня , 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Кіно 10134
сегодня , 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Інші види спорту 11979
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
Новини України 38572
сегодня , 11:26 Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
Новини України 20980
сегодня , 16:09 Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
Здорове життя 219199
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук