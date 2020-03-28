Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии
В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
Сейчас скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке достигает 30% ежедневно В городе с населением 20 миллионов COVID-19 уже диагностировали у 43 тысяч человек, информирует The New York Times.
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Так, в Ухане средний показатель заболеваемости составляет 4,5 человека на тысячу населения, в Ломбардии – 3,5, в Нью-Йорке – уже 2,15. Показатель смертности у американцев пока значительно ниже – 0,03 на тысячу населения против 0,48 – в Ломбардии и 0,23 – в Ухане.
Также под угрозой – Детройт и Новый Орлеан. В США надеются, что профилактические мероприятия, такие как дезинфекция и социальное дистанцирование, помогут приостановить стремительный рост количества заражений.
Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Коронавирус в стране подхватили более 100 тысяч человек. Из них 1 500 – умерли. 450 смертей – в самом Нью-Йорке.
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