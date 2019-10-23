Минздрав уменьшил количество противопоказаний для вакцинации

Министерство здравоохранения утвердило новый список противопоказаний к проведению вакцинации.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Зоряна Скалецкая "Подписала приказ, которым актуализирован список медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок. Теперь слово за Министерством юстиции Украины, которое должно обеспечить государственную регистрацию этого приказа".

По ее словам, чрезмерный, отягощенный, иногда необоснованный список противопоказаний к проведению профилактических прививок был преградой для высокого охвата вакцинацией населения.

"Новый список противопоказаний разработан с учетом рекомендаций Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которые базируются на доказательной медицине и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний", – отметила министр.

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