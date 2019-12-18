Теперь можно спрогнозировать смертность от деменции

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Деменция с каждым годом становится все более распространенным заболеванием / unsplash.com

Деменция болезнь, которая может развиваться медленно, а может наоборот возникнуть внезапно и агрессивно воздействовать на организм человека. Ученые предлагают способ, который поможет спрогнозировать сценарий развития болезни на три года после постановки диагноза.

Ученые из Швеции и Нидерландов предлагают инструмент определения вероятности смертности от деменции в течение трех лет после постановки диагноза.

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Распространенность деменции, в частности болезни Альцгеймера ежегодно растет.

 
Болезнь Альцгеймера – что это
Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Этот процесс может длиться десятилетиями, до смерти от причины, которая не связана с болезнью Альцгеймера.


Нейробиологи говорят, что болезнь Альцегеймера коснется каждого второго / Фото: Unsplash

Таблица расчета рисков

Одни пациенты с нейродегенеративными нарушениями мозга проживают более 10 лет, у других смерть наступает достаточно быстро.

Ученые анализировали данные более 50 тысяч человек с деменцией, которым поставили диагноз в период 2007-2015 годов. До конца 2016 года более 20 тысяч добровольцев умерли, их средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составила 5 лет.

Исследователи составили диагностическую таблицу – расчетный инструмент для врачей, в частности неврологов.

Возможность прогнозирования продолжительности жизни очень важна для врачей, пациента и его родственников. Понимание рисков позволяет правильно организовать медицинскую помощь и быстро определить людей с повышенными рисками смертности.

Многие пациенты, после постановки диагноза, спрашивают о том, как будет развиваться их заболевание. Теперь мы можем предсказать наиболее вероятный сценарий,
– отмечает соавтор исследования Сара Гарсия.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина исследования болезнь Альцгеймера Мозг Лечение
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