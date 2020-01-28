Терапия кислородом: Минздрав о том, как будут лечить украинцев в случае поражения коронавирусом

В Минздраве рассказали о готовности украинских больниц принимать пациентов, в случае заражения коронавирусом. О том, какие методы лечения существуют и смогут ли предоставить их украинские врачи.

Во время брифинга Минздрава относительно распространения китайского коронавируса врач-анестезиолог Дубров Сергей рассказал о том, как будут лечить украинцев, если у них будет обнаружен коронавирус.

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О готовности лечебных учреждений

Одним из основных методов терапии пациентов, которые поражены коронавирусом, является оксигенотерапия.

Сергей Дубров "По поручению Минздрава лично мной были проведены беседы со всеми руководителями служб анестезиологии интенсивной терапии нашей страны, 757 отделов интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом."

У большинства пациентов, пораженных коронавирусом, есть проявления пневмонии, основным методом лечения которой является оксигенотерапия, при ухудшении состояния – инвазивная вентиляция.

Обеспечение респираторами высокого и среднего класса на сегодня составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии – количество коек всего – 5581.

Оксигенотерапия – что это? Оксигенотерапия (кислородная терапия, дополнительный кислород) – это применение кислорода для лечения. Ее используют при гипоксии, кластерной головной боли, а также для поддержания достаточного снабжения кислородом при употреблении ингаляционных анестетиков.

Учитывая клиническую симптоматику и отсутствие специфического лечения заболевания, терапия является стандартной, а именно оксигенотерапия, неинвазивная или инвазивная терапия. В Минздраве отметили, что отделения интенсивной терапии полностью готовые.

Сейчас Минздрав разрабатывает маршруты госпитализации пациентов в случае распространения инфекции с определением лечебных учреждений, которые лучше оснащены кадровым составом и оборудованием.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.