Терапия кислородом: Минздрав о том, как будут лечить украинцев в случае поражения коронавирусом
В Минздраве рассказали о готовности украинских больниц принимать пациентов, в случае заражения коронавирусом. О том, какие методы лечения существуют и смогут ли предоставить их украинские врачи.
Во время брифинга Минздрава относительно распространения китайского коронавируса врач-анестезиолог Дубров Сергей рассказал о том, как будут лечить украинцев, если у них будет обнаружен коронавирус.
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О готовности лечебных учреждений
Одним из основных методов терапии пациентов, которые поражены коронавирусом, является оксигенотерапия.
У большинства пациентов, пораженных коронавирусом, есть проявления пневмонии, основным методом лечения которой является оксигенотерапия, при ухудшении состояния – инвазивная вентиляция.
Обеспечение респираторами высокого и среднего класса на сегодня составляет 0,62 на одну койку интенсивной терапии – количество коек всего – 5581.
Учитывая клиническую симптоматику и отсутствие специфического лечения заболевания, терапия является стандартной, а именно оксигенотерапия, неинвазивная или инвазивная терапия. В Минздраве отметили, что отделения интенсивной терапии полностью готовые.
Сейчас Минздрав разрабатывает маршруты госпитализации пациентов в случае распространения инфекции с определением лечебных учреждений, которые лучше оснащены кадровым составом и оборудованием.
Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать
- По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек.
- Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
- В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
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