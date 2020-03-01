Терапия, которая может избавить от непереносимости глютена

Непереносимость глютена и других белков из злаковых культур называют целиакией. Люди, не переносящие глютен, страдают от постоянных расстройств желудочно-кишечного тракта, если хоть немного нарушат диету. До сих пор считали, что лечения от целиакии нет, но исследователи из Финляндии доказали обратное – сделать так, чтобы организм больного воспринимал глютен из пищи и полноценно его переваривал.

Экспериментальную терапию уже успешно протестировали на мышах. Работа опубликована на сайте Хельсинского университета.

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Люди с целиакией болеют кишечными расстройствами из-за того, что ворсинки слизистой оболочки кишечника разрушаются и процесс всасывания питательных веществ нарушается. Пока лечения против целиакии нет и единственным способом поддержания здоровья остается безглютеновая диета.

Но теперь группа исследователей из Финляндии выяснила, что наночастицы с глиадином могут позволить людям с целиакией питаться обычной едой.

Глиадин это растворенная в спирте фракция глютена.



Люди, которые не переносят глютен, вынуждены исключить из рациона злаки / Фото: Unsplash

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Известно, что потеря толерантности к глиадину вызвана нарушением регуляции глиадин-специфических Т-лимфоцитов иммунной системы. Именно эти нарушения приводят к тому, что слизистая оболочка кишечника разрушается. Ученые решили выяснить, могут ли наночастицы с глиадином перепрограммировать работу иммунных клеток.

Что предлагают ученые

Инъекции глиадина снижали у мышей воспаление и повреждение тканей, а также положительно влияли на гены, связанные с иммунной толерантностью.

Результаты показывают, что терапия обладает иммуномодулирующими свойствами и может заставить Т-лимфоциты снова переносить глютен,

– отметили авторы исследования.

Потенциально это означает, что лечение целиакии возможно.

Целиакия может быть врожденной или приобретенной. Менее половины случаев обусловлены генетически, другие причины развития болезни пока неизвестны.

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