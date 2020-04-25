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Тернопольчанин, который вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации

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Тернопольчанин, который вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации
Тернопольчанин, который вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации / Getty Images

39-летний тернопольчанин, который 14 апреля вернулся из Польши, покончил с жизнью во время обсервации.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в фейсбуке.

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Мужчина два года жил почти все время за границей. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3.

"Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие", – говорится в источнике.

Мужчина был женат, воспитывал четверых детей. Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон,
– сообщили в штабе.

Вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате, а на вечернем обходе медики не смогли открыть дверь и вызвали полицию. Причину самоубийства устанавливает следствие.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Тернополь Самоубийство Новости Украины Коронавирус в Украине Жертвы Здоровье Здоровая жизнь
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