После шумного празднования дня рождения одного предпринимателя в Тернопольской области 28 человек заразились коронавирусной инфекцией. Полиция устанавливает, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Правоохранители узнали, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей.

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"Действо происходило в арендованном помещении столовой. В то время, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", – отметили в источнике.

Вспышка коронавируса зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков, что на территории Великогаевской объединенной территориальной общины.

Всего было подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали 29 070 больных COVID-19. Из них 13 141 человек выздоровел, но 854 умерли.