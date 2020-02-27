Тест: Что вы знаете о коронавирусе

Китайский коронавирус Covid-19 вспыхнул в китайском городе Ухань в начале декабря. 11 января от осложнений умер первый человек, и с тех пор о болезни заговорил весь мир.

Коронавирус быстро распространился по другим городам и странам из-за туристического сезона в Китае и медленной реакции властей. Поэтому, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию со здоровьем и посоветовала готовиться к пандемии.

К теме: Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить

В настоящее время большинство стран мира проводит на границах и в аэропортах температурный скрининг пассажиров, прибывающих из стран, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Пройдите тест и узнайте, вооружены ли вы информацией о новом коронавирусе из Китая.

Главное о коронавирусе Covid-2019:

Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановил авиасообщение со страной.

По состоянию на 27 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысяч 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Впрочем известно, что по меньшей мере 4 украинца заразились за пределами страны.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они отбывают двухнедельный карантин в обсервации "Новые Санжары".

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.