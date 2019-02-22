Тест: что вы знаете о сексе?

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Сексуальное воспитание
Сексуальное воспитание / Здоров'я 24

В Украине половое воспитание на очень низком уровне. Это порождает много мифов и стереотипов о сексе и теле. Они провоцируют много проблем: от венерических заболеваний до нежелательной и ранней беременности.

В Украине разговоры о сексе считаются запрещенными, их стесняются и стыдятся. Но сексуальность – это важная тема, которая затрагивает многие аспекты нашей жизни. Для государства – это здоровье граждан и контроль рождаемости. Для человека – это один из главных аспектов психологического и физического здоровья.

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Недостаток сексуального образования имеет страшные последствия: увеличение количества половых инфекций, подростковой беременности и изнасилований. Статистика пугает – более половины беременностей в возрасте 15-24 лет являются нежелательными.

ВОЗ и другие авторитетные организации признали пропаганду воздержания от секса неэффективной и вредной. Они кардинально изменили подход к этой проблеме: начали делать то, что работает – всестороннее, комплексное и целостное половое воспитание. И это дало свои результаты, в странах, которые эффективно применяют знания о половой жизни, уменьшилось количество инфекций, которые передаются через секс и случаев нежелательной беременности.

Оцените уровень своих знаний физиологии и современной сексуальной этики:

 
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Автор: Александр Бевза
Теги: Публикации Здоровье Статьи Секс Новости Здоровье Здоровая жизнь Тесты Женское здоровье Мужское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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