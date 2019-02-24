Тест IQ за 30 секунд: достаточно ответить на 2 вопроса

Большинство IQ-тестов состоят из сотен вопросов, которые отнимают много времени и сил. Теперь ученые создали новый тест, который состоит всего из 2 пунктов.

Об этом говорится в исследовании психологов из Лондона и Сингапура, они уверяют, что выявить людей с высоким интеллектом можно за 30 секунд.

Читайте также: Опровергли популярный миф о мозге и нервной системе

Вот эти два вопроса:

1. Если бы вы жили в густонаселенном районе, вас бы раздражало большое количество людей?

а) да, сильно

b) немного

c) вообще бы НЕ раздражало

2. Если бы была такая возможность, вы бы хотели встречаться с друзьями не несколько раз в неделю, а общаться с ними каждый день?

a) да, конечно!

b) возможно

c) не хотел

Результаты

Если вы ответили "b" или "c" на первый вопрос и "c" на второе – ваши социальные предпочтения совпадают с поведением интеллектуалов.



Умные люди больше времени проводят в компанию, хотя не нуждаются в этом

Жизнь в густонаселенных районах в целом ассоциируется с меньшей удовлетворенностью жизнью, но исследование показало, что толпы людей больше раздражают респондентов с низким интеллектом (средний балл группы по стандартным IQ-тестом – 81), чем группа со средним баллом 116. Тест предполагает, что "средний интеллект" – это 100 баллов.

В случае с приятелями – ежедневное дружеское общение, согласно тем же исследованиям, приносит больше радости людям с невысоким IQ. На интеллектуалов это так не действует. Интересно, что умники недостаточно умны для того, чтобы распознать эту проблему – они проводят в компаниях больше времени, чем недалекие люди, не понимая, что интенсивная социальная жизнь приносит им больше раздражения, чем веселья.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.