Тест IQ за 30 секунд: достаточно ответить на 2 вопроса

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Короткий тест IQ
Короткий тест IQ / pixabay.com

Большинство IQ-тестов состоят из сотен вопросов, которые отнимают много времени и сил. Теперь ученые создали новый тест, который состоит всего из 2 пунктов.

Об этом говорится в исследовании психологов из Лондона и Сингапура, они уверяют, что выявить людей с высоким интеллектом можно за 30 секунд.

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Вот эти два вопроса:

1. Если бы вы жили в густонаселенном районе, вас бы раздражало большое количество людей?
а) да, сильно
b) немного
c) вообще бы НЕ раздражало

2. Если бы была такая возможность, вы бы хотели встречаться с друзьями не несколько раз в неделю, а общаться с ними каждый день?
a) да, конечно!
b) возможно
c) не хотел

Результаты

Если вы ответили "b" или "c" на первый вопрос и "c" на второе – ваши социальные предпочтения совпадают с поведением интеллектуалов.

Друзі
Умные люди больше времени проводят в компанию, хотя не нуждаются в этом

Жизнь в густонаселенных районах в целом ассоциируется с меньшей удовлетворенностью жизнью, но исследование показало, что толпы людей больше раздражают респондентов с низким интеллектом (средний балл группы по стандартным IQ-тестом – 81), чем группа со средним баллом 116. Тест предполагает, что "средний интеллект" – это 100 баллов.

В случае с приятелями – ежедневное дружеское общение, согласно тем же исследованиям, приносит больше радости людям с невысоким IQ. На интеллектуалов это так не действует. Интересно, что умники недостаточно умны для того, чтобы распознать эту проблему – они проводят в компаниях больше времени, чем недалекие люди, не понимая, что интенсивная социальная жизнь приносит им больше раздражения, чем веселья.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Мозг
Источник: 24 Канал
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