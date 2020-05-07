Тест на COVID-19 перед операцией должны делать бесплатно, – Степанов

Кабмин разрешил во время карантина проводить плановые оперативные вмешательства. Однако, чтобы избежать инфицирования врачей и обезопасить их, всем пациентам будут бесплатно делать тест на коронавирус.

Тестирование перед плановой операцией будет бесплатным. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Если у пациента запланирована операция, за 2 – 3 дня до нее ему проведут ПЦР-тестирование. До получения результатов пациенты должны будут находиться на самоизоляции, и только после отрицательного результата на COVID-19 – отправляться в больницу.

Когда есть подтверждение отрицательного результата, человека госпитализируют в больницу для плановой операции. Это сделано, чтобы исключить внутрибольничное распространение COVID-19,

– отметил Степанов.

Он добавил, что тестирование будет бесплатным, так как в государстве сейчас есть такая возможность. В то же время кратко оговорился, что была ситуация, когда пациенты за свой счет оплачивали тестирование: речь идет о случае с онкобольными детьми в "Охматдете".

Подробнее о ситуации с платным тестированием в "Охматдете" читайте по ссылке.



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