Тест на количество отжиманий: что он может рассказать о вашем здоровье

Можете ли вы сделать 40 отжиманий от пола? Способные осуществить это мужчины имеют на 96% сниженный риск болезней сердца, как выяснили исследователи.

Медики из США и Италии провели ретроспективное исследование, начатое в 2000 году. Сотрудники 10 пожарных департаментов в штате Индиана регулярно проходили медицинские осмотры, а также тесты на отжимания и толерантность к физической нагрузке, пишет Journal of the American Medical Association.

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Анализ 1104 анкет показал, что у участников исследования, которые могли выполнить 40 отжиманий, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в течение последующих 10 лет был на 96% меньше, чем у тех, кто выполнял менее 10 отжиманий.



Способность отжиматься от пола снижает риск возникновения болезней сердца

В группе участников, которые выполняли от 21 до 30 отжиманий, риск оказался на 75% меньше, чем у группы, в которой отжимались от 0 до 10 раз.

Исследователи отметили, что для уточнения данных необходимы более масштабные исследования, однако уже сейчас можно сказать, что тест на количество отжиманий можно использовать в качестве простейшего метода для оценки функционального состояния организма.

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