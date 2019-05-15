Тест на определение депрессии
Распространенными симптомами депрессии являются потеря аппетита, нарушение сна, снижение либидо, неспособность радоваться и получать удовольствие от жизни, отсутствие энергии.
При отсутствии лечения клиническая депрессия может длиться месяцы и даже годы.
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Как распознать депрессию
При наличии описанных симптомов нужно пройти скрининговые тесты, например, "шкалу HADS". Когда пациент набирает определенное количество баллов, шкала сигнализирует о том, нужно обращаться к специалисту.
Тест "шкала HADS"
Шкалу необходимо заполнить за 7-10 минут самостоятельно, без обсуждения с кем-либо. Каждому утверждению шкалы HADS соответствуют четыре варианта ответа. Выберите и отметьте тот из ответов, который соответствует вашему состоянию в течение последних 7 дней. Не раздумывайте долго над ответом на вопрос, ваша первая реакция будет самой правильной.
Оценка уровня депрессии
1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство.
0 – безусловно, это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – это совсем не так
2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии что-то смешное.
0 – определенно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – совсем не способен
3. Я чувствую бодрость.
3 – совсем не чувствую
2 – очень редко
1 – иногда
0 – практически все время
4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно.
3 – практически все время
2 – часто
1 – иногда
0 – совсем нет
5. Я не слежу за своей внешностью.
3 – безусловно это так
2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 – может быть, я стала меньше уделять этому времени
0 – я слежу за собой так же, как и раньше
Шкала HADS поможет определить депрессию
6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне удовольствие.
0 – точно так же, как и обычно
1 – да, но не в той степени, как раньше
2 – значительно меньше, чем обычно
3 – совсем так не считаю
7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио или телепрограммы.
0 – часто
1 – иногда
2 – редко
3 – очень редко
После заполнения суммируйте баллы.
Интерпретация HADS:
• 0-7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов;
• 8-10 баллов – субклинически выраженная депрессия;
• 11 баллов и более – клинически выраженная депрессия.
Если сумма баллов составила 8 и более, необходима консультация психиатра для назначения необходимого лечения.
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