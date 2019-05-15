Тест на определение депрессии

Распространенными симптомами депрессии являются потеря аппетита, нарушение сна, снижение либидо, неспособность радоваться и получать удовольствие от жизни, отсутствие энергии.

При отсутствии лечения клиническая депрессия может длиться месяцы и даже годы.

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Как распознать депрессию

При наличии описанных симптомов нужно пройти скрининговые тесты, например, "шкалу HADS". Когда пациент набирает определенное количество баллов, шкала сигнализирует о том, нужно обращаться к специалисту.

Тест "шкала HADS"

Шкалу необходимо заполнить за 7-10 минут самостоятельно, без обсуждения с кем-либо. Каждому утверждению шкалы HADS соответствуют четыре варианта ответа. Выберите и отметьте тот из ответов, который соответствует вашему состоянию в течение последних 7 дней. Не раздумывайте долго над ответом на вопрос, ваша первая реакция будет самой правильной.

Оценка уровня депрессии

1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство.

0 – безусловно, это так

1 – наверное, это так

2 – лишь в очень малой степени это так

3 – это совсем не так

2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии что-то смешное.

0 – определенно это так

1 – наверное, это так

2 – лишь в очень малой степени это так

3 – совсем не способен

3. Я чувствую бодрость.

3 – совсем не чувствую

2 – очень редко

1 – иногда

0 – практически все время

4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно.

3 – практически все время

2 – часто

1 – иногда

0 – совсем нет

5. Я не слежу за своей внешностью.

3 – безусловно это так

2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно

1 – может быть, я стала меньше уделять этому времени

0 – я слежу за собой так же, как и раньше

Шкала HADS поможет определить депрессию

6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне удовольствие.

0 – точно так же, как и обычно

1 – да, но не в той степени, как раньше

2 – значительно меньше, чем обычно

3 – совсем так не считаю

7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио или телепрограммы.

0 – часто

1 – иногда

2 – редко

3 – очень редко

После заполнения суммируйте баллы.

Интерпретация HADS:

• 0-7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов;

• 8-10 баллов – субклинически выраженная депрессия;

• 11 баллов и более – клинически выраженная депрессия.

Если сумма баллов составила 8 и более, необходима консультация психиатра для назначения необходимого лечения.

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