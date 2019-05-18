Тест на отношение к употреблению пищи: есть ли у вас расстройства пищевого поведения

Нарушения пищевого поведения способны угрожать не только вашему здоровью, но и жизни

Этот тест на булимию и анорексию был разработан в Канаде (Торонто) в Институте психиатрии Кларка в 1979 году. Усовершенствованная в 1982 году версия содержит 26 вопросов и названа EAT-26.

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EAT-26 используется для активной начальной диагностики расстройств пищевого поведения. Высока его эффективность при работе с целевыми группами риска. Ранняя диагностика пищевых расстройств позволяет начать лечение на раннем этапе.

Булимия – что это? Патологически повышенное чувство голода, которое сопровождается порой слабостью и болевыми ощущениями в подложечной области .

Прохождение теста

Для начала нужно пройти первую часть теста. Сложите полученные баллы. Если их меньше 20, то ко второй части теста переходить не нужно. Есть 4 варианта ответа: редко или никогда (0 баллов); часто (1 балл); как правило (2 балла); постоянно (3 балла).

Вопросы первой части:

1. Меня очень пугает мысль, что я растолстею.

2. Я воздерживаюсь от еды, когда голоден (на).

3. Я постоянно думаю о еде, почти все мои мысли об этом.

4. У меня бывают приступы бесконтрольного поглощения пищи, остановить себя во время которых я просто не могу.

5. Я всю свою еду разделяю на мелкие кусочки.

6. Мне известно, сколько калорий в пище, которую я употребляю.

7. Я особенно стараюсь воздерживаться от пищи, которая содержит много углеводов (хлеб, картофель, рис и т. п.).

8. Мне кажется, что окружение хотело бы, чтобы я ела (ел) больше.

9. После еды меня тошнит.

10. После еды у меня появляется обостренное чувство вины.

11. Я обеспокоена (обеспокоен) желанием похудеть.

12. Занимаясь спортом, я представляю, как сжигаю калории.

13. Окружение считает, что я слишком худая (худой).

14. Меня очень беспокоят мысли о жире в моем теле.

15. Я им гораздо медленнее, чем другие люди.

16. Я старательно воздерживаюсь от еды, которая содержит сахар, и от любых сладостей.

17. Я ем диетические продукты и готовлю для себя диетические блюда.

18. Я чувствую, что "пищевые" вопросы контролируют мою жизнь.

19. Я имею хороший самоконтроль во всем, что связано с едой.

20. Я чувствую давление на себя со стороны окружения, чтобы я ела (ел).

21. Я трачу слишком много своего времени на вопросы, связанные с едой.

22. После того, как я съем каких-то сладостей, я чувствую определенный дискомфорт.

23. Я питаюсь с соблюдением диеты.

24. Ощущение пустого желудка мне нравится.

25. У меня, после того, как поем, бывает импульсивное желание выблевать еду.

26. Я получаю удовольствие, пробуя какие-то новые, вкусные блюда.

Анорексия – что это? Полное отсутствие аппетита при объективной потребности организма в питании.

Вторая часть скрининга потенциального пациента с подозрением на анорексию и булимию, как правило, выявляет и конкретизирует симптомы в поведении, свойственные нарушениям пищевого поведения. А также уточняет количество потерянного веса в течение последних 6 месяцев.

Случалось ли с вами безудержное обжорство едой, которое сопровождалось чувством, что вы не в состоянии остановиться. Провоцировали ли вы рвоту, пытаясь контролировать свой вес или сохранить фигуру? Занимались ли вы физическими упражнениями или спортом дольше 1 часа в сутки, чтобы совершенствовать фигуру или контролировать вес? Использовали ли вы мочегонные средства, или слабительные (особые диетические препараты), для контроля веса или совершенствования фигуры? Сбросили ли вы за полгода около 9 или большее количество килограммов?

При этом, если к высоким показателям в первой части теста добавляются и высокие показатели по второй части EAT-26, а ваш вес далек от нормы для соответствующего вам возраста и пола (неважно в большую или меньшую сторону) – вам нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.

Но даже если есть один из указанных во второй части теста критериев, вам рекомендуется проконсультироваться у психотерапевта.

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