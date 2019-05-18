Тест на отношение к употреблению пищи: есть ли у вас расстройства пищевого поведения

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Тест на нарушения пищевого поведения
Тест на нарушения пищевого поведения / pixabay.com

Нарушения пищевого поведения способны угрожать не только вашему здоровью, но и жизни

Этот тест на булимию и анорексию был разработан в Канаде (Торонто) в Институте психиатрии Кларка в 1979 году. Усовершенствованная в 1982 году версия содержит 26 вопросов и названа EAT-26.

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EAT-26 используется для активной начальной диагностики расстройств пищевого поведения. Высока его эффективность при работе с целевыми группами риска. Ранняя диагностика пищевых расстройств позволяет начать лечение на раннем этапе.

 
Булимия – что это?
Патологически повышенное чувство голода, которое сопровождается порой слабостью и болевыми ощущениями в подложечной области .

Прохождение теста

Для начала нужно пройти первую часть теста. Сложите полученные баллы. Если их меньше 20, то ко второй части теста переходить не нужно. Есть 4 варианта ответа: редко или никогда (0 баллов); часто (1 балл); как правило (2 балла); постоянно (3 балла).

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Вопросы первой части:

1. Меня очень пугает мысль, что я растолстею.
2. Я воздерживаюсь от еды, когда голоден (на).
3. Я постоянно думаю о еде, почти все мои мысли об этом.
4. У меня бывают приступы бесконтрольного поглощения пищи, остановить себя во время которых я просто не могу.
5. Я всю свою еду разделяю на мелкие кусочки.
6. Мне известно, сколько калорий в пище, которую я употребляю.
7. Я особенно стараюсь воздерживаться от пищи, которая содержит много углеводов (хлеб, картофель, рис и т. п.).
8. Мне кажется, что окружение хотело бы, чтобы я ела (ел) больше.
9. После еды меня тошнит.
10. После еды у меня появляется обостренное чувство вины.
11. Я обеспокоена (обеспокоен) желанием похудеть.
12. Занимаясь спортом, я представляю, как сжигаю калории.
13. Окружение считает, что я слишком худая (худой).
14. Меня очень беспокоят мысли о жире в моем теле.
15. Я им гораздо медленнее, чем другие люди.
16. Я старательно воздерживаюсь от еды, которая содержит сахар, и от любых сладостей.
17. Я ем диетические продукты и готовлю для себя диетические блюда.
18. Я чувствую, что "пищевые" вопросы контролируют мою жизнь.
19. Я имею хороший самоконтроль во всем, что связано с едой.
20. Я чувствую давление на себя со стороны окружения, чтобы я ела (ел).
21. Я трачу слишком много своего времени на вопросы, связанные с едой.
22. После того, как я съем каких-то сладостей, я чувствую определенный дискомфорт.
23. Я питаюсь с соблюдением диеты.
24. Ощущение пустого желудка мне нравится.
25. У меня, после того, как поем, бывает импульсивное желание выблевать еду.
26. Я получаю удовольствие, пробуя какие-то новые, вкусные блюда.

 
Анорексия – что это?
Полное отсутствие аппетита при объективной потребности организма в питании.

Вторая часть скрининга потенциального пациента с подозрением на анорексию и булимию, как правило, выявляет и конкретизирует симптомы в поведении, свойственные нарушениям пищевого поведения. А также уточняет количество потерянного веса в течение последних 6 месяцев.

  1. Случалось ли с вами безудержное обжорство едой, которое сопровождалось чувством, что вы не в состоянии остановиться.
  2. Провоцировали ли вы рвоту, пытаясь контролировать свой вес или сохранить фигуру?
  3. Занимались ли вы физическими упражнениями или спортом дольше 1 часа в сутки, чтобы совершенствовать фигуру или контролировать вес?
  4. Использовали ли вы мочегонные средства, или слабительные (особые диетические препараты), для контроля веса или совершенствования фигуры?
  5. Сбросили ли вы за полгода около 9 или большее количество килограммов?

via GIPHY

При этом, если к высоким показателям в первой части теста добавляются и высокие показатели по второй части EAT-26, а ваш вес далек от нормы для соответствующего вам возраста и пола (неважно в большую или меньшую сторону) – вам нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.

Но даже если есть один из указанных во второй части теста критериев, вам рекомендуется проконсультироваться у психотерапевта.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Здоровое питание Диеты Тесты
Источник: Здоровье 24
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