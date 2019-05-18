Тест на отношение к употреблению пищи: есть ли у вас расстройства пищевого поведения
Нарушения пищевого поведения способны угрожать не только вашему здоровью, но и жизни
Этот тест на булимию и анорексию был разработан в Канаде (Торонто) в Институте психиатрии Кларка в 1979 году. Усовершенствованная в 1982 году версия содержит 26 вопросов и названа EAT-26.
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EAT-26 используется для активной начальной диагностики расстройств пищевого поведения. Высока его эффективность при работе с целевыми группами риска. Ранняя диагностика пищевых расстройств позволяет начать лечение на раннем этапе.
Прохождение теста
Для начала нужно пройти первую часть теста. Сложите полученные баллы. Если их меньше 20, то ко второй части теста переходить не нужно. Есть 4 варианта ответа: редко или никогда (0 баллов); часто (1 балл); как правило (2 балла); постоянно (3 балла).
Вопросы первой части:
1. Меня очень пугает мысль, что я растолстею.
2. Я воздерживаюсь от еды, когда голоден (на).
3. Я постоянно думаю о еде, почти все мои мысли об этом.
4. У меня бывают приступы бесконтрольного поглощения пищи, остановить себя во время которых я просто не могу.
5. Я всю свою еду разделяю на мелкие кусочки.
6. Мне известно, сколько калорий в пище, которую я употребляю.
7. Я особенно стараюсь воздерживаться от пищи, которая содержит много углеводов (хлеб, картофель, рис и т. п.).
8. Мне кажется, что окружение хотело бы, чтобы я ела (ел) больше.
9. После еды меня тошнит.
10. После еды у меня появляется обостренное чувство вины.
11. Я обеспокоена (обеспокоен) желанием похудеть.
12. Занимаясь спортом, я представляю, как сжигаю калории.
13. Окружение считает, что я слишком худая (худой).
14. Меня очень беспокоят мысли о жире в моем теле.
15. Я им гораздо медленнее, чем другие люди.
16. Я старательно воздерживаюсь от еды, которая содержит сахар, и от любых сладостей.
17. Я ем диетические продукты и готовлю для себя диетические блюда.
18. Я чувствую, что "пищевые" вопросы контролируют мою жизнь.
19. Я имею хороший самоконтроль во всем, что связано с едой.
20. Я чувствую давление на себя со стороны окружения, чтобы я ела (ел).
21. Я трачу слишком много своего времени на вопросы, связанные с едой.
22. После того, как я съем каких-то сладостей, я чувствую определенный дискомфорт.
23. Я питаюсь с соблюдением диеты.
24. Ощущение пустого желудка мне нравится.
25. У меня, после того, как поем, бывает импульсивное желание выблевать еду.
26. Я получаю удовольствие, пробуя какие-то новые, вкусные блюда.
Вторая часть скрининга потенциального пациента с подозрением на анорексию и булимию, как правило, выявляет и конкретизирует симптомы в поведении, свойственные нарушениям пищевого поведения. А также уточняет количество потерянного веса в течение последних 6 месяцев.
- Случалось ли с вами безудержное обжорство едой, которое сопровождалось чувством, что вы не в состоянии остановиться.
- Провоцировали ли вы рвоту, пытаясь контролировать свой вес или сохранить фигуру?
- Занимались ли вы физическими упражнениями или спортом дольше 1 часа в сутки, чтобы совершенствовать фигуру или контролировать вес?
- Использовали ли вы мочегонные средства, или слабительные (особые диетические препараты), для контроля веса или совершенствования фигуры?
- Сбросили ли вы за полгода около 9 или большее количество килограммов?
При этом, если к высоким показателям в первой части теста добавляются и высокие показатели по второй части EAT-26, а ваш вес далек от нормы для соответствующего вам возраста и пола (неважно в большую или меньшую сторону) – вам нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.
Но даже если есть один из указанных во второй части теста критериев, вам рекомендуется проконсультироваться у психотерапевта.
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