Тест: рискуете ли вы заболеть туберкулезом

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Тест на туберкулез
Тест на туберкулез / pixabay.com

Только за июль 2019 года в Украине зарегистрировали 2067 случаев заболевания туберкулезом.

Около 20% от количества зарегистрированных больных не знают о своем диагнозе и не обратились за медицинской помощью.

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Поэтому Центр общественного здоровья создал тест, который позволяет:

  • проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли ли вы им заразиться,
  • получить информацию о степени риска заболевания туберкулезом,
  • понять, нужно ли проходить дополнительное обследование.

Для этого нужно ответить на 13 вопросов.

Важно помнить, что этот ресурс не устанавливает диагноз, но подсказывает пользователю, что ему следует пройти детальную диагностику. Онлайн-инструментом с 16 по 20 августа уже воспользовалась 7251 человек.

Более 6000 украинцев узнали, что имеют средний и выше риски заболеть туберкулезом, поэтому им рекомендуют посетить своего семейного врача для соответствующей консультации.

Пройти тест можно здесь

 

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Тесты
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