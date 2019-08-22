Тест: рискуете ли вы заболеть туберкулезом

Только за июль 2019 года в Украине зарегистрировали 2067 случаев заболевания туберкулезом.

Около 20% от количества зарегистрированных больных не знают о своем диагнозе и не обратились за медицинской помощью.

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Поэтому Центр общественного здоровья создал тест, который позволяет:

проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли ли вы им заразиться,

получить информацию о степени риска заболевания туберкулезом,

понять, нужно ли проходить дополнительное обследование.

Для этого нужно ответить на 13 вопросов.

Важно помнить, что этот ресурс не устанавливает диагноз, но подсказывает пользователю, что ему следует пройти детальную диагностику. Онлайн-инструментом с 16 по 20 августа уже воспользовалась 7251 человек.

Более 6000 украинцев узнали, что имеют средний и выше риски заболеть туберкулезом, поэтому им рекомендуют посетить своего семейного врача для соответствующей консультации.

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