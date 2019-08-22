Тест: рискуете ли вы заболеть туберкулезом
Только за июль 2019 года в Украине зарегистрировали 2067 случаев заболевания туберкулезом.
Около 20% от количества зарегистрированных больных не знают о своем диагнозе и не обратились за медицинской помощью.
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Поэтому Центр общественного здоровья создал тест, который позволяет:
- проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли ли вы им заразиться,
- получить информацию о степени риска заболевания туберкулезом,
- понять, нужно ли проходить дополнительное обследование.
Для этого нужно ответить на 13 вопросов.
Важно помнить, что этот ресурс не устанавливает диагноз, но подсказывает пользователю, что ему следует пройти детальную диагностику. Онлайн-инструментом с 16 по 20 августа уже воспользовалась 7251 человек.
Более 6000 украинцев узнали, что имеют средний и выше риски заболеть туберкулезом, поэтому им рекомендуют посетить своего семейного врача для соответствующей консультации.
Пройти тест можно здесь
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