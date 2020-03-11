Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 областей Украины

Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в Киев, Львов, Днепр, Ровно, Тернополь, Запорожье, Житомир и Винницу.

О том, что тест-системы отправили в украинские города, сообщил Минздрав с помощью своего чат-бота в Telegram "Коронавирус инфо".

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Тест-системы прислали в эти города для того, чтобы ускорить процесс проведения проверки на коронавирус на местном уровне. Так как до сих пор все образцы людей, у которых заподозрили наличие Covid-19, присылали в столицу.

По словам Минздрава, сейчас продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей Украины.

Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем для выявления достоверного определения данного вида коронавируса,

– говорится в сообщении.

Также в сообщении отметили, что пока что Центр общественного здоровья вполне оперативно анализирует те образцы, которые поступают в лабораторию.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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