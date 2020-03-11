24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 областей Украины

- Читати новину українською

Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в Киев, Львов, Днепр, Ровно, Тернополь, Запорожье, Житомир и Винницу.

О том, что тест-системы отправили в украинские города, сообщил Минздрав с помощью своего чат-бота в Telegram "Коронавирус инфо".

К теме: ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Тест-системы прислали в эти города для того, чтобы ускорить процесс проведения проверки на коронавирус на местном уровне. Так как до сих пор все образцы людей, у которых заподозрили наличие Covid-19, присылали в столицу.

По словам Минздрава, сейчас продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей Украины.

Все тесты сертифицированы ВОЗ. Наборы разработаны с максимально возможным профилем для выявления достоверного определения данного вида коронавируса,
– говорится в сообщении.

Также в сообщении отметили, что пока что Центр общественного здоровья вполне оперативно анализирует те образцы, которые поступают в лабораторию.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Китайский коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Днепра Новости Львова Профилактика заболеваний
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
сегодня 12:40 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
сегодня 08:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
сегодня 07:55 Как живет Италия во время эпидемии коронавируса: эксклюзивные истории украинцев
Анастасія Зазуляк
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук