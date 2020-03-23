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Тест-системы на коронавирус будут у семейных врачей Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что все тесты на коронавирус, которые получит столица, дальше передадут в больницы и семейным врачам. Это позволит оперативно тестировать тех, у кого будет подозрение на коронавирус.

О такой системе распределения тестов Виталий Кличко рассказал во время своего брифинга.

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Все тесты мы передадим больницам и семейным врачам, которые смогут приезжать к больным с симптомами на коронавирус. Таким образом они смогут делать тесты оперативно,
– рассказал мэр Киева.

Кроме того, он заверил, что всех столичных врачей обеспечат всеми необходимыми средствами защиты.

Что известно о новых тест-системах в Украине?Их вместе со средствами защиты привезли в ночь на 23 марта из Китая. В правительстве заверили, что тестами и защитой обеспечат все области Украины.

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Эпидемия коронавируса по регионам:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный)
  • Киев – 29;
  • Киевская область – 5;
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 1;
  • Черновицкая область – 25 (1 летальный);
  • Черкасская область – 1.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Здоровье Виталий Кличко Новости Киева
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