Тест-системы на коронавирус будут у семейных врачей Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что все тесты на коронавирус, которые получит столица, дальше передадут в больницы и семейным врачам. Это позволит оперативно тестировать тех, у кого будет подозрение на коронавирус.
О такой системе распределения тестов Виталий Кличко рассказал во время своего брифинга.
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Все тесты мы передадим больницам и семейным врачам, которые смогут приезжать к больным с симптомами на коронавирус. Таким образом они смогут делать тесты оперативно,
– рассказал мэр Киева.
Кроме того, он заверил, что всех столичных врачей обеспечат всеми необходимыми средствами защиты.
Что известно о новых тест-системах в Украине?Их вместе со средствами защиты привезли в ночь на 23 марта из Китая. В правительстве заверили, что тестами и защитой обеспечат все области Украины.
Коронавирус в Украине: коротко
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Эпидемия коронавируса по регионам:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный)
- Киев – 29;
- Киевская область – 5;
- Львовская область – 2;
- Тернопольская область – 1;
- Черновицкая область – 25 (1 летальный);
- Черкасская область – 1.
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