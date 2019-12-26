Тестирование лекарств против рака стало качественнее благодаря новой технологии

Исследователи сумели воспроизвести опухоль на специальном устройстве, которое поможет сделать тестирование лекарств проще и эффективнее.

Специалисты из Японии создали совершенно новую технологию под названием "опухоль на чипе", сообщает ScienceDirect.

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Это устройство сможет культивировать раковые клетки in vitro и имитировать условия человеческого организма, что поможет тестировать потенциальные противораковые препараты с большей точностью.

Как объяснили ученые, в настоящее время потенциальные лекарства против рака тестируются с помощью животных и клеток, культивируемых в чашке Петри. Однако крайне часто результаты не совпадают с биологическими особенностями организма человека.

...Кроме того, клеткам, выращенным в чашке, не хватает трехмерной структуры и кровеносных сосудов или сосудистой сети, которые поддерживают ее жизнедеятельность. Мы же придумали, как создать устройство, которое решает эти проблемы,

– объясняет один из авторов работы Юджи Нашимото.

Новое устройство размером не больше, чем обычная монета. С его миллиметровой лунки идет множество микроканалов, размером до 100 нанометров.

Если объяснить коротко, клетки опухоли расположены в центральной лунке, а клетки, которые строят кровеносные сосуды – вдоль каналов. Сосуды питают несколько дней, вследствие чего они растут, развиваются и закрепляются.

Такая сосудистая сеть позволяет вводить питательные вещества и лекарства, имитируя микросреду организма. Это помогает получить более четкую картину соединений для лечения рака,

– добавил Юджи Нашимото.

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