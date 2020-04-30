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Тестирование на антитела к коронавирусу: кого и когда будут проверять

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Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус / unsplash.com

Минздрав не будет против тестирования на наличие антител. Но там не планируют отмену ПЦР-тестов и закупки ИФА-тестов (на антитела) для массового тестирования. Их планируют использовать только для эпидемиологических расследований

Об этом в интервью Obozrevatel сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
“Вот сейчас у нас появляются случаи, когда болеют медицинские работники и мы начинаем отслеживать их цепочку. Нам надо посмотреть, сколько людей переболели, болели ли они до того, как был выявлен первый случай”.

По его словам, это даст возможность оценить противоэпидемические меры, и увидеть реальную картину заболеваемости.

Мы могли бы выбросить деньги на массовое тестирование в то же время не внедряя никаких карантинных мероприятий. Вот когда эпидемия пойдет на спад во всем мире, мы посмотрим, какая стратегия была более эффективной – массовое тестирование или своевременный карантин с учетом влияния на экономику,
– сказал Ляшко.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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