Тестирование на антитела к коронавирусу: кого и когда будут проверять
Минздрав не будет против тестирования на наличие антител. Но там не планируют отмену ПЦР-тестов и закупки ИФА-тестов (на антитела) для массового тестирования. Их планируют использовать только для эпидемиологических расследований
Об этом в интервью Obozrevatel сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, это даст возможность оценить противоэпидемические меры, и увидеть реальную картину заболеваемости.
Мы могли бы выбросить деньги на массовое тестирование в то же время не внедряя никаких карантинных мероприятий. Вот когда эпидемия пойдет на спад во всем мире, мы посмотрим, какая стратегия была более эффективной – массовое тестирование или своевременный карантин с учетом влияния на экономику,
– сказал Ляшко.
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала
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