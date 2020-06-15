Как правило, женщины бьют тревогу, когда у них повышен тестостерон и есть соответствующие симптомы: увеличение количества волос на лице и теле, нарушения менструального цикла. Но не все женщины знают, что низкий тестостерон тоже является проблемой, возможно, даже более масштабной.

Когда у женщины низкий тестостерон, качество жизни снижается, в то же время, не зная причины, врачи направляют лечение в совсем другое русло, часто это – психотерапия и антидепрессанты. Почему стоит проверить уровень тестостерона, рассказала врач-эндокринолог Наталья Грищенко для​ Anywell.

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Какие нарушения возникают при низком тестостероне у женщин:

Снижение либидо и сексуальных фантазий;

Проблемы с достижением оргазма, половой акт может сопровождаться болью;

Ощущение слабости и подавленности;

Ухудшение памяти, неспособность сконцентрироваться;

Отсутствие жизненного драйва;

Сухость и дряблость кожи, преждевременное старение, ломкость волос;

Замещение мышечной ткани на жировую с сохранением массы тела, обвисшие мышцы, тренировки в зале не дают результатов – сложно нарастить мышечную ткань;

Бесплодие.

Специалисты разделяют два состояния пониженного уровня тестостерона у женщин:

Пониженное либидо, то есть сексуальная дисфункция.

Расстройство сексуального возбуждения.

Причины снижения уровня тестостерона

Прежде всего стоит искать причину в эндокринных заболеваниях органов, в которых происходит синтез тестостерона, – надпочечников и яичников, также это может быть хирургическая менопауза или другая эндокринная патология.

Но проблема гораздо шире. Снижение уровня тестостерона часто является функциональным состоянием, в частности, во время приема контрацептивов.



Если вы принимаете контрацептивы, это может быть причиной низкого либидо / Фото Unsplash

Это связано с уровнем белка, который связывает тестостерон, а именно глобулином, связывающим половые гормоны.

Его увеличение будет наблюдаться во всех состояниях, когда повышен уровень эстрогенов. Например, при недостаточном их распаде на уровне печени или выведении из организма из-за плохой микрофлоры кишечника.

Тестостерон может снизиться и по другим причинам, в частности:

Из-за недостаточного потребления белков и жиров животного происхождения.

Вследствие физического истощения, которое приводит к снижению функции надпочечников.

Для того, чтобы определить, какой у вас уровень тестостерона, следует сдать соответствующие анализы, а консультацию должен дать специалист. Поэтому, если у вас есть симптомы пониженного уровня тестостерона или возникли подозрения насчет этого, обратитесь к врачу. Он поможет наладить женское здоровье.