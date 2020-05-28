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Тесты на антитела к коронавирусу ошибаются в половине случаев, – CDC

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Тесты на антитела к коронавирусу
Тесты на антитела к коронавирусу / unsplash.com

Центры по контролю и профилактике болезней США предупредили, что тесты на антитела к коронавирусу ложные в половине случаев.

Обычные тесты определяют коронавирус у человека в данный момент, то тесты на антитела могут обнаружить факт того, что человек переболел коронавирусом в прошлом, а сейчас здоров, пишет The Daily Mail.

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Для чего нужны тесты на антитела

Они помогают выясняют, сколько людей на самом деле переболели COVID-19, и какова истинная смертность при болезни. Сейчас есть доказательства, что у переболевших коронавирусом людей вырабатываются защитные антитела, которые дают возможность не заразиться повторно в течение длительного времени.

Почему тесты на антитела так часто ошибаются

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пересмотрели рекомендации, и теперь в них содержится предупреждение о том, что в половине случаев тесты на антитела к COVID-19 могут быть ошибочными. CDC призывает с осторожностью относиться к ложноположительным результатам, из-за которых люди могут ошибочно поверить в иммунитет перед коронавирусом и потерять бдительность.

Ошибочность множества тестов объясняется тем, что вирус не очень распространен среди населения. Если инфекция затрагивает только небольшое количество тестируемых людей, то здесь может наблюдаться большая ошибка в результатах.

Но даже тесты с точностью до 90% все равно способны пропускать половину случаев, если всего 5% населения инфицировано. Эксперты подчеркивают, что всем пациентам, которые получили положительный результат на антитела к коронавирусу, нужно пройти еще два теста подряд.

Тесты на антитела в Украине

Минздрав обещает начать массовое тестирование на антитела. 20 мая ведомство опубликовало приказ, в котором планируют частично заменить ПРЛ-тестирование методом иммуноферментного анализа.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Коронавирус COVID-19 Тесты на коронавирус Новости Здоровье Здоровье Лечение
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