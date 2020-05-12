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Тесты на COVID-19 украинского производителя признали неэффективными: заключение МОЗ

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Тесты на коронавирус отечественного производителя не прошли проверку
Тесты на коронавирус отечественного производителя не прошли проверку / dt.ua

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус украинского производителя, которые уже закупил Офис президента. На практике тесты не подтвердили способность качественно диагностировать коронавирусную инфекцию, а параметры, которые указал производитель, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в письме Центра общественного здоровья, который организация направила главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю, пишет 24 канал.

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Согласно выводам, которые указаны в письме ЦОС, ПЦР-тесты производства ООО "Укргентех" признали не верифицированными, то есть неэффективными.

В частности, во время проверки установили, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, которые были заявлены производителем.

Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты проверки, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19,
– говорится в письме ЦОС.


Тесты на COVID-19 украинского производства не прошли проверку/ Фото Телеграм NazarPrykhodkoPlus

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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