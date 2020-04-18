"Тесты – ни к черту", – Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на выявление коронавируса. Лукашенко заявил, что они дают недостоверный результат.
Российские тесты якобы показали коронавирус у 15 строителей из России, прибывших на строительство АЭС в Беларуси. Впоследствии оказалось, что инфицирован только один человек. Об этом сообщил телеканал СТВ со ссылкой на заявление Александра Лукашенко.
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Тесты – ни к черту. Даже здесь вот обследовали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только мужчина оказался коронавирусным,
– сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко также посоветовал соотечественникам не беспокоиться о коронавирусе. Ведь во время пандемии Беларусь выбрала другой от остальных стран метод борьбы, который президент считает правильным, несмотря на критику.
У нас не захлебнулась система здравоохранения. Вот смотрите, что произошло в Москве: суперсостоятельный город, а Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей медучреждений,
– рассказал Лукашенко.
В Роспотребнадзоре уже отреагировали на заявление Лукашенко. В России считают, что их тесты в чем-то даже лучше иностранных аналогов.
"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями. Они продемонстрировали, что российские наборы – высокочувствительные", – сказали в Роспотребнадзоре.
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Также россияне напомнили, что именно они передали Беларуси 14 тысяч тестов, которыми обнаружили первых больных в стране.
Что известно о коронавирусе в Беларуси?По состоянию на 18 апреля в стране 4 779 человек заболели коронавирусом, 42 человека умерли.
Из инфицированных COVID-19 более 300 – медцработники.
При этом жесткого карантина в Беларуси нет, определенные карантинные ограничения введены 7 апреля в Минске.
В интернете уже более 60 тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.
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