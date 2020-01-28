Тесты для проверки на коронавирус из Китая будут в Украине до конца недели, – Минздрав

Украина должна получить тест-системы, которые способны обнаружить коронавирус 2019-nCoV. Специальный метод диагностики должен появиться до конца недели, а в крайнем случае – в начале следующей.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова".

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Сейчас диагностирование китайского коронавируса у пациента проводится благодаря исключению других заболеваний. Ведь хоть и расшифрован геном, точных методов диагностики этого вируса пока не существует.

Как проводится диагностика китайского коронавируса в Украине сейчас

По словам Дмитрия Коваля, сначала у пациента диагностируют грипп. Впрочем, если этот диагноз не подтвердился, проводится лабораторный анализ на наличие коронавирусов, виды которых уже есть в Украине. В том случае, если результат оказался непонятным, то образец направляют в сертифицированной лаборатории Минздрава.

В целом такая диагностика китайского коронавируса длится до 5 дней, а экспресс-тест на наличие несколько сократит сроки.



Диагностика коронавируса в Украине/ Unsplash

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, а местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

Коронавирус – симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

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