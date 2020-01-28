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Тесты для проверки на коронавирус из Китая будут в Украине до конца недели, – Минздрав

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Китайский коронавирус под микроскопом / chinacdc.cn

Украина должна получить тест-системы, которые способны обнаружить коронавирус 2019-nCoV. Специальный метод диагностики должен появиться до конца недели, а в крайнем случае – в начале следующей.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова".

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Сейчас диагностирование китайского коронавируса у пациента проводится благодаря исключению других заболеваний. Ведь хоть и расшифрован геном, точных методов диагностики этого вируса пока не существует.

Как проводится диагностика китайского коронавируса в Украине сейчас

По словам Дмитрия Коваля, сначала у пациента диагностируют грипп. Впрочем, если этот диагноз не подтвердился, проводится лабораторный анализ на наличие коронавирусов, виды которых уже есть в Украине. В том случае, если результат оказался непонятным, то образец направляют в сертифицированной лаборатории Минздрава.

В целом такая диагностика китайского коронавируса длится до 5 дней, а экспресс-тест на наличие несколько сократит сроки.

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Диагностика коронавируса в Украине/ Unsplash

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, а местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
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