Тесты для проверки на коронавирус из Китая будут в Украине до конца недели, – Минздрав
Украина должна получить тест-системы, которые способны обнаружить коронавирус 2019-nCoV. Специальный метод диагностики должен появиться до конца недели, а в крайнем случае – в начале следующей.
Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы "Свобода слова".
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Сейчас диагностирование китайского коронавируса у пациента проводится благодаря исключению других заболеваний. Ведь хоть и расшифрован геном, точных методов диагностики этого вируса пока не существует.
Как проводится диагностика китайского коронавируса в Украине сейчас
По словам Дмитрия Коваля, сначала у пациента диагностируют грипп. Впрочем, если этот диагноз не подтвердился, проводится лабораторный анализ на наличие коронавирусов, виды которых уже есть в Украине. В том случае, если результат оказался непонятным, то образец направляют в сертифицированной лаборатории Минздрава.
В целом такая диагностика китайского коронавируса длится до 5 дней, а экспресс-тест на наличие несколько сократит сроки.
Диагностика коронавируса в Украине/ Unsplash
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Также власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, а местных жителей попросили его не покидать.
Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
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