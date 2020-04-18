Тесты на антитела не показывают, имеет ли человек иммунитет к коронавирусу, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств относительно того, что серологические тесты могут показать, есть ли у человека иммунитет к болезни.

Так называемые серологические, или тесты на антитела свидетельствуют лишь о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, сообщает CNBC.

К теме Коллективный иммунитет: что это и почему он очень важен

В ВОЗ рассказали, что власти многих стран хотят делать гражданам серологические тесты, чтобы выявить, есть ли у них иммунитет к болезни.

Эти тесты на антитела могут измерить уровень присутствия серологии, уровень антител, но это не значит, что кто-то с антителами имеет иммунитет,

– сказала Мария Ван Керхове, руководитель отдела ВОЗ по вопросам заболеваний.

Исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Марк Райан добавил, что ученые все еще определяют, на сколько долго антитела могут защитить человека, который был заражен коронавирусом.

Никто не уверен, что кто-то с антителами является защищенным от перенесенного заболевания или его повторного воздействия,

– сказал он.

Также Райан добавил, что тесты имеют проблемы с чувствительностью, из-за чего могут выдать ложно-отрицательный результат.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.