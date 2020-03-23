Тесты на коронавирус из Китая: как их распределят в Украине и на сколько времени их хватит

В ночь на 23 марта в Украину прибыл самолет ВСУ Ил-76. Он доставил на своем борту важный груз из китайского Гуанчжоу. Так, в Украине уже есть ПЦР-тесты для подтверждения инфицирования коронавирусом Covid-2019 в лаборатории. Куда и когда их отправят и на сколько времени Украина обеспечена ими – дальше.

Так, китайские ПЦР-тесты для выявления Covid-2019 доставят в лаборатории по всей Украине до конца понедельника, 23 марта. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

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Украина обеспечена ПЦР-тестами по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств,

– говорится в сообщении.

Куда отправят ПЦР-тесты:

Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу 23 марта доставят в лаборатории всех областей Украины (в соответствии с анализом их насущных потребностей).

Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней.

В то же время, в Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Как распределят экспресс-тесты по Украине:

Почти 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации: в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции.

Остальные передадут в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий.

Внимание! Если экспресс-тест выявил у человека Covid-2019, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР.

Почему медики назначают проверку на ПЦР?

Потому что ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, ведь позволяет определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

Какая еще помощь поступила от Китая:

80 тысяч респираторов – уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

10 тысяч комбинезонов защиты – уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Аппараты искусственной вентиляции легких – их передадут в медучреждения, где есть насущная потребность в этом оборудовании.

500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.



"На этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и прочих медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов. Кроме того, значительные партии медицинского груза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из точек-хабов", – добавляют в Офисе Президента.



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