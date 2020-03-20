Тифозная Мэри: что стоит знать о болезни популярной "нулевой пациентки"

В начале 20 века во всех американских семьях, где работала повариха Мэри Маллон, загадочно болели люди. Причину врачам было очень трудно обнаружить, но потом выяснилось: она была здоровой женщиной, но заражала всех брюшным тифом. Что стоит знать об этом недуге - читайте далее.

Что известно о болезни

Брюшной тиф живет лишь в организмах людей, от животных этот недуг не передается. Несколько месяцев бактерия может жить в воде – например, канализации или на дне колодца – и спокойно переносить низкие температуры.

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Болезнь передается через прием пищи или напитков, загрязненных калом или мочой инфицированных людей. Человек мог не помыть тщательно руки, начал готовить еду или же касался приборов. А за период до трех недель у того, кто эту пищу ел, прогрессируют симптомы брюшного тифа.

Брюшной тиф – что это? Бактериальная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи, которая может распространяться по всему организму, поражая многие органы. Без оперативного лечения может вызвать серьезные осложнения и привести к летальному исходу.

Брюшной тиф – симптомы: высокая температура;

общее недомогание;

головная боль и диарея;

пятна розового цвета на груди;

увеличение селезенки или печени.

Чем дольше бактерия живет в организме, тем труднее становится инфицированному. Человек может потерять аппетит, чувствовать постоянную тошноту, заметить сыпь – не только на груди. Если недуг не лечить, бактерии могут попасть в кровь и распространяться на другие участки тела.

Это может вызвать обострение симптомов брюшного тифа в течение нескольких недель после заражения. Если органы и ткани повреждаются вследствие инфекции, это может вызвать серьезные осложнения, например, внутреннее кровотечение или разрыв кишечника.

История Тифозной Мэри"

Немецкий патологоанатом и бактериолог Карл Йозеф Эберт в 1880 году обнаружил в лабораторных условиях бактерию, которую впоследствии назовут сальмонеллой брюшного тифа. Палочковидные организмы Эберт нашел в брюшной полости.

А уже через 20 лет после открытия немецкого врача Нью-Йорк всколыхнула загадочная вспышка тифа. В семьях, где готовила ирландская кухарка Мэри Маллон, с симптомами брюшного тифа заболевали люди. Недуг не обходил ни членов семьи, ни прислугу.



Бактериолог​ Карл Йозеф Эберт

Летом 1906 года нью-йоркский банкир Чарльз Генри Уоррен отвез свою семью за город. Отпуск решили провести в арендованном летнем домике. Туда взял с собой жену, детей и прислугу. Нанял и Мэри Маллон. 27 августа одна из дочерей банкира заболела брюшным тифом.

Вскоре у миссис Уоррен и еще двух служанок также обнаружили недуг. За ними – садовник и еще одна дочь Уоррена. В общем 6 из 11 человек в доме подхватили брюшной тиф. Арендатор дома Джордж Томпсон опасался, что после такого не смогут больше сдавать жилье, потому что тиф передается через воду и пищу. В поисках причины вспышки Томпсон нанял детективов, но они оказались бессильны.

В конце концов, Мэри работала и в других семьях, но упорно не хотела признавать своего недуга. Свою позицию иногда отстаивала безумными методами.

Интересно! Вот что о Мэри Маллон писал ее наниматель Уолтер Боуэн: "Я разговаривал с Мэри на кухне дома. И должен был сказать: подозреваю, что она заражает людей, и что хочу получить образцы ее мочи, кала и крови. Она схватила резьбовую вилку и направила на меня. Я быстро прошел через высокие железные ворота и к тротуару. Мне повезло спастись".

Мэри исчезала из одного дома, но непременно появлялась в другом. В конце концов, ее поймала полиция. В тюрьме у нее взяли анализы и выяснили: кухарка была абсолютно здоровой, но разносила брюшной тиф. Она стала нулевой пациенткой, суперраспространителем инфекции. Но сама не болела.



Кухарка Мэри Маллон в больнице

А уже в конце 20 века Мэри Маллон, которая умерла в конце 1940-х, ожила в комиксах Marvel, став прототипом "Тифозной Мэри". По легенде, она – мутантка, которая владеет телекинезом и пирокинетикой. Воюет на стороне антагонистов. Но от брюшного тифа у марвеловской героини - лишь псевдоним.

Как сейчас лечат брюшной тиф

Улучшение условий жизни и введение антибиотиков привели к резкому снижению заболеваемости и смертности от брюшного тифа в промышленно развитых странах. Но в развивающихся странах – в Африке, Америке, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе – заболевания остается реальной проблемой.

Справка. По данным ВОЗ, ежегодно брюшным тифом болеют до 20 миллионов человек, из них 160 тысяч умирают. Среди тех, кто подхватывает недуг, чаще всего – бедные сообщества и уязвимые группы, а еще маленькие дети.

Лечат брюшной тиф прежде всего антибиотиками. Ежегодно ученые разрабатывают новые и новые лекарства против недуга. Потому что брюшной тиф вырабатывает резистентность, то есть сопротивление к некоторым из антибиотиков. Поэтому исследования продолжаются, а людей из групп риска вакцинируют.

Именно поэтому ВОЗ имеет ряд рекомендаций, как уберечь себя от инфекционных недугов. Особенно – во время путешествий в экзотические страны.

Брюшной тиф – профилактика заболевания: стоит есть горячую пищу – мясо и яйца жарить, варить или же запекать;

молоко лучше пить пастеризованным или кипяченым;

если вода в путешествии вызывает подозрения, ее лучше вскипятить и продезинфицировать;

овощи и фрукты следует тщательно мыть и очищать от кожуры.

Ну и напоследок: никто не отменял элементарных правил гигиены, которые спасают от сотен недугов: мыть руки после прогулки и перед тем, как поесть, не касаться глаз, рта и носа грязными руками, дезинфицировать предметы и поверхности дома и на работе.