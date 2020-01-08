Тип питания, который сохранит здоровье почек

Показатели выживаемости после трансплантации почек выросли в последние годы, впрочем последствия для здоровья после трансплантации пока неутешительные. Более трети пациентов страдает от снижения функции почек в течение десяти лет после пересадки, поэтому найти новые меры профилактики этого состояния крайне важно и необходимо.

Ученые из Нидерландов объявили результаты исследования, свидетельствующие о пользе средиземноморской диеты для пациентов с донорскими почками, пишет EurekAlert.

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Суть исследования

В исследовании принимали участие 632 человека, которым успешно трансплантировали почки. Некоторые участники были сторонниками средиземноморской диеты. Соблюдение этого рациона оценивалось учеными.



Средиземноморская диета полезна/Фото: Unsplash

Наблюдали за участниками исследования в течение пяти лет. За это время у 119 пациентов было зафиксировано снижение функции почек, а у 76 из них развилась почечная недостаточность.

Средиземноморская диета может быть эффективной для сохранения здоровья почек. У участников, которые придерживаться такого рациона, риск ухудшения функции почек снизился на 29%, а риск развития почечной недостаточности – на 32%.

Польза средиземноморской диеты

Средиземноморская диета предполагает частое употребление рыбы и морепродуктов, фруктов, овощей, бобовых, орехов и оливкового масла, а также меньшее потребление мяса и молочных продуктов.

Средиземноморская диета – продукты Овощи: помидоры, брокколи, капуста, шпинат, лук, цветная капуста, морковь, брюссельская капуста, огурцы и другие; Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, груши, клубника, виноград, финики, инжир, дыня, персики и другие; Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, орехи, фундук, кешью, семена подсолнуха, тыквенные семечки и другие; Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут и другие; Клубни: картофель, сладкий картофель, репа, ямс и другие; Цельное зерно: целостный овес, коричневый рис, рожь, ячмень, кукуруза, гречка, цельная пшеница, цельнозерновой хлеб и макароны; Рыба и морепродукты: сардины, скумбрия, форель, лосось, тунец, креветки, моллюски, краб, устрицы, мидии; Домашняя птица: курица, утка и индейка; Яйца: куриные, перепелиные и утиные; Молочные продукты: сыр, греческий йогурт; Травы и специи: чеснок, базилик, розмарин, шалфей, мята, мускатный орех, корица, перец и другие; Полезные жиры: оливковое масло, оливки, авокадо и масло авокадо.



Помидоры содержат антиоксиданты/Фото:Unsplash

Ученые подтверждают пользу средиземноморского рациона.

Наши наблюдения подтверждают пользу средиземноморской диеты для здоровья почек. Мы видим, что соблюдение этого рациона снижает вероятность нарушения функции почек после трансплантации,

– прокомментировал выводы автор исследования Антонио Гомес-Нето.

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