Типы распространенных и опасных паразитов: как вывести глисты и почему это необходимо сделать

Быстрая утомляемость, бледная кожа, частые расстройства желудка, аллергические высыпания – симптомы, указывающие на наличие глистов в организме. И хотя считают, что гельминты – детская проблема, на самом деле взрослые тоже часто страдают от паразитов.

Врач Мария Хункало описала проявления, диагностику и лечение наиболее распространенных гельминтозов и паразитов.

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Аскаридоз

Симптомы:

Часто бессимптомное течение.

Ранняя фаза: возможен сухой кашель, затрудненное дыхание, эозинофилия в анализе крови. Проходят самостоятельно через 5-15 дней. Противогельминтная терапия не рекомендуется, так как не эффективна в эту фазу заболевания.

Поздняя фаза: дискомфорт в животе, тошнота, снижение аппетита, диарея. Лечение показано при лабораторном подтверждении диагноза.



Тошнота может быть симптомом аскаридоза

Диагностика:

• Микроскопия кала (3 образца стула, собранные в течение нескольких дней).

• Методы концентрации / флотации / обогащения – тест Parasep.

• ПЦР кала – полимеразная цепная реакция.

Лечение:

Препараты альбендазола, мебендазола или пирантела являются основной линией терапии.

Энтеробиоз

Симптомы:

Зуд в перианальной области.

Диагностика:

• Тест с клейкой лентой (после сна лента-скотч клеится на перианальной области до проведения гигиенических процедур).

Лечение:

Препараты альбендазола, мебендазола или пирантела являются основной линией терапии.



Для профилактики гельминтоза следите за гигиеной рук

Лямблиоз

Часто бессимптомное течение.

Симптомы:

Диарея, вздутие, метеоризм, потеря массы тела, тошнота, слабость.

Диагностика:

• Антигены лямблий в кале.

• Микроскопия кала (рекомендуется 3 образца кала).

• Анализ амплификации нуклеиновых аминокислот в образцах кала.

• Метод Parasep.

Лечение: тинидазол, метронидазол, альбендазол или мебендазол.



Кашель может быть признаком заражения аскаридами

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Специфические признаки гельминтоза

Стоит отметить специфические признаки гельминтоза – например, если было заражение гельминтами типа остриц, то у человека будет наблюдаться ночной анальный зуд и расчесы кожи вокруг анального отверстия.

А вот при заражении аскаридами симптомами будут кашель, симптомы бронхита и увеличение лимфатических узлов.

Для диагностики гельминтоза врачи назначают анализ кала на гельминты, клинический анализ крови и соскоб на острицы. Могут быть назначены и дополнительные методы диагностики: ультразвуковое исследование внутренних органов, рентгенография.

Анализы на глисты не всегда показывают их наличие в организме, поэтому врач может назначить трехкратное прохождение всех обследований.