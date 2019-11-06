Типы распространенных и опасных паразитов: как вывести глисты и почему это необходимо сделать
Быстрая утомляемость, бледная кожа, частые расстройства желудка, аллергические высыпания – симптомы, указывающие на наличие глистов в организме. И хотя считают, что гельминты – детская проблема, на самом деле взрослые тоже часто страдают от паразитов.
Врач Мария Хункало описала проявления, диагностику и лечение наиболее распространенных гельминтозов и паразитов.
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Аскаридоз
Симптомы:
Часто бессимптомное течение.
Ранняя фаза: возможен сухой кашель, затрудненное дыхание, эозинофилия в анализе крови. Проходят самостоятельно через 5-15 дней. Противогельминтная терапия не рекомендуется, так как не эффективна в эту фазу заболевания.
Поздняя фаза: дискомфорт в животе, тошнота, снижение аппетита, диарея. Лечение показано при лабораторном подтверждении диагноза.
Тошнота может быть симптомом аскаридоза
Диагностика:
• Микроскопия кала (3 образца стула, собранные в течение нескольких дней).
• Методы концентрации / флотации / обогащения – тест Parasep.
• ПЦР кала – полимеразная цепная реакция.
Лечение:
Препараты альбендазола, мебендазола или пирантела являются основной линией терапии.
Энтеробиоз
Симптомы:
Зуд в перианальной области.
Диагностика:
• Тест с клейкой лентой (после сна лента-скотч клеится на перианальной области до проведения гигиенических процедур).
Лечение:
Препараты альбендазола, мебендазола или пирантела являются основной линией терапии.
Для профилактики гельминтоза следите за гигиеной рук
Лямблиоз
Часто бессимптомное течение.
Симптомы:
Диарея, вздутие, метеоризм, потеря массы тела, тошнота, слабость.
Диагностика:
• Антигены лямблий в кале.
• Микроскопия кала (рекомендуется 3 образца кала).
• Анализ амплификации нуклеиновых аминокислот в образцах кала.
• Метод Parasep.
Лечение: тинидазол, метронидазол, альбендазол или мебендазол.
Кашель может быть признаком заражения аскаридами
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Специфические признаки гельминтоза
Стоит отметить специфические признаки гельминтоза – например, если было заражение гельминтами типа остриц, то у человека будет наблюдаться ночной анальный зуд и расчесы кожи вокруг анального отверстия.
А вот при заражении аскаридами симптомами будут кашель, симптомы бронхита и увеличение лимфатических узлов.
Для диагностики гельминтоза врачи назначают анализ кала на гельминты, клинический анализ крови и соскоб на острицы. Могут быть назначены и дополнительные методы диагностики: ультразвуковое исследование внутренних органов, рентгенография.
Анализы на глисты не всегда показывают их наличие в организме, поэтому врач может назначить трехкратное прохождение всех обследований.
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