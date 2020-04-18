Тяжелые пациенты и безопасность врачей: что больше всего поразило украинских медиков в Италии
Украине прежде всего нужно ввести защиту медицинских работников. Ведь около 20% от всех заболевших – это медики.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал медик, который сейчас работает в итальянском городе Пезаро, Глеб Битюков.
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Он вспомнил, когда еще учился, им всегда говорили: "Кто будет лечить медика?". То есть, если медицинский работник болен, то на этом цепочка заканчивается. Поэтому очень важно, чтобы врачи были в безопасности и могли продолжать лечить.
Глеб Битюков / Фото: с фейсбук-страницы Битюкова
"Здесь в Италии рядом со мной работает очень много медицинских работников, которые начинали работать с самого начала. То есть не заболеть – можно. Надо бережно относиться к себе, к своему здоровью. И, конечно, это зависит не только от медицинских работников, а больше от руководства больницы и вообще построения системы здравоохранения", – пояснил Битюков.
Запомнились эмоциональные моменты связаные с тяжелыми пациентами, которых мне приходилось встречать. Здесь вообще возраст пациентов очень почтенный. Средний возраст в отделении – 79-80 лет,
– рассказал Глеб Битюков.
"Были очень тяжелые пациенты с хроническими заболеваниями, на которых бы в Украине, возможно, махнули рукой и сказали бы, что этот случай не стоит внимания. Но здесь они вылечивают всех. Пациент очень часто выходит из больницы и ты просто видишь, как он едет домой. От этого становится приятно и ты понимаешь зачем ты здесь находишься", – добавил медик.
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