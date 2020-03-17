Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата
В Италии и Китае заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита тоцилизумаб (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.
Но препарата нет в официальных рекомендациях авторитетных источников. К тому же он имеет очень много побочных реакций и вообще лечение им переносится тяжело, поэтому бежать в аптеку и покупать тоцилизумаб не стоит.
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Что такое тоцилизумаб
Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов. То есть он уменьшает активность иммунной системы. Его используют для лечения артритов различной тяжести.
Лечение коронавируса тоцилизумаб в Италии
Несколько больниц отправили запросы в Итальянскую медицинскую агентство (AIFA) об утверждении лечения тоцилизумаб. Об этом заявил Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, пишет La Repubblica.
Специалист утверждает, что в течение выходных, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом COVID-19, получавших лечение протиартритным препаратом тоцилизумаб.
Это сделали в рамках научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общем уже 11 человек в Неаполе лечили тоцилизумабом и по словам врачей результаты впечатляют.
Тоцилизумаб не убивает вирус / unsplash.com
В других больницах Италии также подтвердили положительный эффект от препарата. В медучреждениях Прато и Козенце несколько человек, которых лечили тоцилизумабом, начали выздоравливать.
Лечение коронавируса тоцилизумабом в Китае
В Китае уже одобрили использование тоцилизумаба. Как указано в новых рекомендациях Национальной комиссии по здравоохранению Китая, тоцилизумаб может применяться для лечения пациентов с серьезным поражением легких и высоким уровнем цитокина интерлейкина-6.
Кроме того, препарат включен в клинические исследования с участием 188 пациентов с коронавирусной инфекцией, завершить которые планируют до 10 мая.
Как действует тоцилизумаб?
Препарат действует на усложнение коронавируса, то есть на воспаление, которое создает Covid-19. Он снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности и тем самым помогает человеку не задохнуться. То есть он не влияет на сам вирус, поэтому для профилактики его принимать не нужно.
Тоцилизумаб в Украине и цена
Тоцилизумаб в Украине зарегистрирован под торговым названием Актемра. Стоимость за ампулу 10 мл – примерно 200 гривен.
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