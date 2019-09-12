Токсикоз: как распознать, когда и почему возникает

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Токсикоз: как распознать, симптомы токсикоза у беременных

Токсикоз – один из самых распространенных состояний беременных женщин, при котором наблюдается тошнота и позывы к рвоте. Токсикоз обусловлен влиянием эмбриона на организм матери.

Почему возникает токсикоз?

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Существуют два основных механизма развития токсикоза первого триместра:

Гормональный: в первые недели беременности в организме происходят колоссальные гормональные изменения, влияющие на работу нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Токсикоз може виникати через порушення гормонального фону
Токсикоз может возникать из-за нарушения гормонального фона

Плацентарный: прежде чем сформированная плацента начнет выполнять барьерную функцию (обычно это происходит до 16 недели), продукты жизнедеятельности эмбриона поступают в кровь матери напрямую. В результате возникают тошнота, слабость и общее ухудшение самочувствия.

Симптомы токсикоза

Токсикоз проявляется уже на первых неделях беременности повышенным слюноотделением, тошнотой и рвотой. У большинства беременных он протекает в легкой форме, но при сильном токсикозе раннего срока рвота может возникать несколько десятков раз в сутки.

Когда возникает и исчезает токсикоз

Обезвоживание и истощение организма крайне опасны, они могут привести к сильному ухудшению состояния. В норме неприятные симптомы проходят в 14-16 недели беременности, дальше тошнота и рвота возникать уже не должны. Продолжение токсикоза во 2 триместре может быть признаком заболевания, не связанного с беременностью. Восстановление токсикоза в 3 триместре свидетельствует о гестозе – состоянии, которое грозит беременности и требует немедленного обращения к врачу.

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Как лечить токсикоз?

Общими правилами при токсикозе на ранних сроках беременности является питание частыми небольшими порциями и соблюдение диеты. Умеренная физическая активность и прогулки могут существенно улучшить самочувствие будущей мамы.

Возможные последствия токсикоза могут нарушать развитие плода и угрожать нормальному течению беременности. Врач может назначить лекарственную терапию, амбулаторные процедуры (капельницы), постельный режим или стационарное лечение.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Женское здоровье Беременность и роды
Источник: Здоров'я 24
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