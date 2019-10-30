Только одна инъекция нового препарата избавит от экземы

Экспериментальный препарат устраняет симптомы атопического дерматита. Поиски вещества с такой эффективностью заняли у команды десять лет.

Международная команда исследователей, о работе которых пишет New Atlas, посвятила десять лет поиску препарата, подавляющего активность интерлейкина 33. Результатом стал экспериментальный препарат этокимаб.

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Белок интерлейкин 33 – важный компонент иммунной системы. Он служит своеобразной сигнализацией, которая привлекает иммунные клетки к месту проникновения инфекции. Однако чрезмерное производство интерлейкина 33 связано с такими аутоиммунными заболеваниями, как экзема, астма и аллергия.

Экзема – что это? Экзема – острое или хроническое воспалительное заболевание кожи, имеющее аллергическую природу, не передается при контакте, проявляется в виде различных высыпаний на коже, иногда с жжением, зудом и склонностью к рецидивам.

Суть исследования

На раннем этапе клинических исследований препарат протестировали на 12 пациентах, у которых был атопический дерматит средней и сложной тяжести.

Через четыре недели после однократного введения препарата у всех участников было отмечено уменьшение симптомов на 50%. У большинства участников эффект сохранился и через два месяца после процедуры.

Через несколько дней после получения препарата, исследователи ввели участникам подкожный аллерген, чтобы изучить их воспалительную реакцию.

Эксперимент показал, что препарат действительно подавляет иммунную активность – в первую очередь концентрацию нейтрофилов.

Следовательно, специфическое лечение против IL-33 может быть полезным для ряда аутоиммунных состояний, связанных с чрезмерной активностью нейтрофилов, в частности против астмы.



Пораженные участки кожи требуют постоянного увлажнения

Профилактика и лечение экземы

При достижении клинической ремиссии или улучшения пациенты подлежат диспансерному наблюдению у врача-дерматовенеролога.

При осмотре обращается внимание на: соблюдение рекомендаций, предоставленных при выписке из стационара, регулярность обследования смежными специалистами (аллерголог, терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, психоневролог).

Пораженные участки кожи требуют постоянного ухода, включая индифферентные кремы или мази, которые при необходимости содержат кортикостероиды, кератолитическое средства, витамины группы А и Е. Больным рекомендуют гипоаллергенную диету.

Реабилитационная программа предусматривает устранение факторов, провоцирующих ухудшение состояния (хронические очаги инфекции, острые респираторно-вирусные инфекции, стрессы и т.д.), при варикозной экземе – лечение варикозного симптомокомплекса, трофических язв.

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