Тонкости мужского оргазма – оказывается, все гораздо сложнее

Считают, что мужская сексуальность построена проще, чем женская. Однако, 28% мужчин все же периодически симулируют оргазм. Чем же мужской оргазм отличается от женского, какие бывают причины эрекции и почему эякуляция не всегда свидетельствует об удовольствии.

По статистике, 95 гетеросексуальных мужчин регулярно испытывают оргазм чаще партнерш (65%), сообщает Wander.

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И у мужчин, и женщин желание заняться сексом обеспечивает тестостерон. У мужчин его больше, ведь он отвечает не только за либидо, но и за развитие первичных и вторичных половых признаков, а также за половое созревание. Следовательно, говорить, что мужчины хотят секса больше – неверно.

Для женщины в процессе секса важны еще два гормона – эстрадиол, который отвечает за выработку секреции (выделений) и прогестерон.

Одинаковый ли оргазм у мужчин и женщин?

Больше всего тестостерона у мужчин вырабатывается в возрасте 25 лет, после 30 он естественным образом идет на спад.

В целом, исследования свидетельствуют о том, что и мужчины, и женщины испытывают оргазм одинаково.

Пульс, артериальное давление, частота дыхания повышаются одинаково, а окситоцин – гормон счастья растет до одинакового уровня. Однако, до сих пор существует множество стереотипов, относительно разницы между мужским и женским оргазмом, – отмечают ученые.

Считается, что мужчинам сложнее скрыть желание заняться сексом, отсюда все шутки про "внезапный стояк". Так, эрекция не всегда говорит о возбуждении.

Какой бывает эрекция

Эрекция может быть спонтанной, рефлекторной и психогенной.

Спонтанная возникает неосознанно и чаще случается во сне. Так, за ночь у мужчин может произойти 5-6 эрекций. Кстати, знаменитая утренняя эрекция также относится к спонтанным эрекциям, но является скорее клише, чем правилом, ведь бывает не у всех.

Первые эрекции у мужчин появляются еще в детстве и имеют мало общего с сексуальным возбуждением.

Спонтанные эрекции не имеют прямой связи с тестостероном. Но чем больше его концентрация, тем чаще появляется эрекция.

Рефлекторная эрекция возникает от прикосновений к члену. За сексуальное влечение отвечает психогенная эрекция, которая управляется лимбической системой мозга. На нее влияют звуки, запахи, фантазии, образы.

Кстати, в среднем у мужчины бывает одиннадцать эрекций за день.

Ученые говорят, что мужской оргазм короче женского. В среднем он длится около 6-10 секунд, а женский может длиться более 20 секунд.

Также мужчины практически не могут испытывать множественный оргазм, которые часто испытывают женщины.

После эякуляции неизменно наступает рефрактерный период, то есть отдых, который необходим мужчине между половыми актами. Период восстановления для каждого мужчины индивидуален, может длиться от нескольких минут до нескольких часов, оба варианта являются нормой, в среднем он занимает полчаса.

Мужской организм устроен несколько сложнее, чем принято считать. Эректильная дисфункция, вопреки стереотипам, вовсе не говорит о завершении сексуальной жизни.

Так, например, оргазм, а соответственно и эякуляция может произойти без эрекции. Это очень помогает зрелым мужчинам, у которых недостаточно тестостерона для полноценной эрекции.

Стереотипы относительно продолжительности полового акта

Среднестатистическая продолжительность полового акта у всех индивидуальная, но норма начинается от двух-трех минут. Это разнится с представлениями о том что "мужчина должен" быть способным к сорокаминутному половому акту.

Задержка эякуляции может быть вредной для здоровья, кроме того, часовые половые акты являются сомнительным удовольствием для обоих партнеров.

Долгий период времени считалось, что единственной эрогенной зоной мужчин является член.

На самом деле тело мужчины чувствительное, тот же член можно стимулировать разными способами, а "мужская точка G" совсем не член, а простата. Ее стимулирование дает возможность не только достигать оргазма без стимуляции члена, но и снизить риск простатита и проблем с эрекцией.

Пока женский оргазм считают тайной, мужской незаслуженно упрощают и сводят к одному и тому же набору движений.