Лето – сезон отпусков, отдыха и релакса и будет совсем неприятно, если во время отдыха появятся проблемы со здоровьем, в частности интимным. Поэтому стоит заранее знать профилактические меры и самые распространенные ошибки во время летнего сезона, которые приводят к проблемам с женским здоровьем.

Об распространенных вопросах к гинекологу в летнее время рассказала врач Татьяна Осауленко.

Читайте также Не стыдно: из-за чего не следует волноваться перед визитом к гинекологу

Можно ли заразиться венерическими заболеваниями во время купания в открытом водоеме или бассейне?

Нет, это миф! На самом деле, с микробиологической точки зрения это невозможно – возбудители этих инфекций не могут жить вне организма, тем более сохранять способность к заражению в воде.

Нужно ли после купания использовать антисептическое средство для профилактики инфекций, передающихся половым путем?

Нет. Это не только не эффективно, но и опасно! Кроме нарушения микрофлоры, которое провоцирует агрессивный антисептик, человек рискует получить нарушение микрофлоры и/или раздражение.

Если сидеть в мокром купальнике, будет воспаление яичников?

Нет, однако, мокрый купальник препятствует свободной циркуляции воздуха. И, кроме того, ткань купальника вобрала в себя часто не самую чистую воду, что в свою очередь может привести к нарушению вагинальной микрофлоры и дискомфорту.

Стоит знать Почему женщины более подвержены венерическим заболеваниям

Можно ли плавать с тампоном?

Да, если отдых совпал со временем менструации, а купаться очень хочется. Впрочем, крайне важно менять его после выхода из воды, ведь он впитает также и воду из водоема, что повышает риск возникновения синдрома токсического шока. Также важно максимально сократить пребывание в воде.

Можно ли делать эпиляцию зоны бикини?

Да, но следует помнить, что у некоторых женщин удаление волос в интимной зоне не вызывает никаких изменений, в то время, как у других может приводить к дискомфорту. Ведь волосяной покров вульвы выполняет роль защитного барьера: как механического, так и путем формирования определенного микробиома наружных половых органов.

При удалении волос может появляться сухость, особенно при неправильной технике процедуры или слишком высокой мощности аппарата. Здесь совет обращаться к проверенным мастерам, которые работают на качественном оборудовании.