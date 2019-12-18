10 продуктів, які швидко покращують сексуальне життя

Британский диетолог Аманда Урселл рассказала о 10 продуктах, которые значительно улучшают сексуальное здоровье мужчин и женщин.

Эксперт советует, для того, чтобы ваша интимная жизнь стала лучше и интереснее, вам стоит пересмотреть свой рацион. Рекомендуется добавлять в него продукты, которые балансируют уровень гормонов и усиливают приток крови к органам малого таза, тем самым стимулируя половое влечение. Об этом пишет The Sun.

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10 продуктов для улучшения сексуальной жизни

1. Устрицы

Недостаток цинка в организме мужчин приводит к импотенции, так как устрицы богаты цинком, который так полезен для сексуального здоровья.

Две устрицы вполне обеспечат дневную норму цинка. Также хорошей альтернативой устрицам является постное красное мясо.

2. Лосось

Как и любая другая жирная рыба, лосось содержит Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для хорошей циркуляции крови, а соответственно – и для активной интимной жизни.



Лосось улучшает либидо\unsplash.com

3. Стейк

В стейке содержатся важнейший микроэлемент для повышения уровня энергии – железо. Недостаток железа в организме вызывает слабость и ощущение усталости.

Также железо есть в таких продуктах как витаминизированные хлопья, орехи, цельнозерновой хлеб, яйца и брокколи.

4. Спаржа

В спарже содержится витамин B (фолат), который играет важную роль в улучшении кровотока. Также спаржа содержит полезный для здоровья сердца витамин Е, что в совокупности тоже сказывается на вашем сексуальном здоровье.

5. Перец чили

Если вы нормально воспринимаете острые специи и еду, для улучшения сексуального желания диетолог рекомендует добавлять в блюда перец чили.



Перец чили улучшает метаболизм\unsplash.com

Эта жгучая специя повышает температуру пищи, ускоряет обмен веществ и вызывает прилив адреналина. Также кроме перца в пищу можно добавлять имбирь.

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6. Авокадо

Кроме того, что этот зеленый плод является мощным афродизиаком, он содержит множество витаминов, жирные кислоты, клетчатку, белок, которые важны для интимного здоровья и мужчин, и женщин.

Авокадо также содержит фолат и цинк, которые стимулируют приток крови к органам таза.

7. Вода

Не только алкоголь у вас может вызвать большее сексуальное желание. Простая вода не только борется со стрессом и усталостью, но также с сухостью в интимной зоне.

Ведь водонасыщение вашего организма должно быть постоянным, что безусловно положительно скажется на яркой сексуальной жизни.

8. Грецкие орехи

Орехи богаты на Омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые необходимы для здорового сердца.

Грецкие орехи улучшают работу сердца \ unsplash.com

Ну, а здоровое сердце соответственно играет решающую роль для поддержания уровня энергии и циркуляции крови.

9. Киви

Киви является прекрасным источником витамина С, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшения кровообращения.

10. Корица

Еще одна специя, которая не только ароматно пахнет, но и стимулирует обмен веществ и кровообращение, снимает депрессию и настраивает на позитивный игривый лад.

Кстати, пьянящий аромат корицы использовался в искусстве соблазна в странах Дальнего Востока.

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