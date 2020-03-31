Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Несколько недель, проведенных дома, в условиях карантина, для многих сотрудников уже оказалось слишком большим испытанием. Низкая работоспособность, плохая концентрация, заваленные сроки и конфликтные ситуации с коллегами – это неполный перечень того, с чем уже столкнулись многие из нас.
О том, как эффективно работать не выходя из дома и каким мифам об удаленной работе не стоит верить, Здоровью 24 рассказал тренер по личностному развитию, сертифицированный международный коуч и автор проекта Free Soul Роман Кириченко.
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Вся редакция 24 канала также работает сейчас удаленно, поэтому эта информация была важной для нас. Надеемся, она будет интересной и для других людей, которые придерживаются карантина.
Но в сложившейся ситуации стало понятно, что удаленно работать могут не только айтишники и фрилансеры, но и нам с вами также нужно учиться это делать. Многие компании перешли на удаленную работу.
Организованность – самое важное в работе дома / unsplash.com
Я был свидетелем и участником трансформаций десятков моих клиентов. И прежде чем у них менялось что-то в жизни – мы решали все их внутренние проблемы. Часто работали с убеждениями, которые не имели ничего общего с реальностью. Сегодня постараемся развенчать мифы об удаленной работе, – рассказал Роман Кириченко.
Миф 1. Можно не тратить время на внешний вид
90% офисных сотрудников мечтают целиком или полностью перейти на удаленную работу, – к такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проведя соответствующий опрос сотрудников крупных компаний по всему миру.
Опрошенные офисные работники считают, что в первую очередь это позволит им повысить производительность – так считают 35% опрошенных. Еще 30% радует возможность самостоятельно управлять своим временем и не тратить его на дорогу и соблюдение дресс-кода.
Однако, даже если вы остались дома – снимите пижаму, приведите себя в надлежащий вид. В рабочие часы – выключите телевизор и выйдите из соцсетей. Не обязательно надевать парадный костюм и туфли. Просто переоденьтесь в то, в чем вы обычно ходите в офис. Это поможет настроиться на рабочий лад.
Следует отметить, что удаленная работа требует от каждого участника команды значительной организованности и самодисциплины. Четкого планирования заданий и умения отвлечься от домашней обстановки. Дома вам все мешает – от любимой кошки, до общей расслабленной домашней атмосферы, что не способствует концентрации на рабочих вопросах.
Даже во время работы дома нужно иметь нормальный вид / unsplash.com
Миф 2. Удаленная работа гораздо проще
Это такая же работа. Не проще и не сложнее! Такая же. У вас могут возникнуть сложности с организацией пространства, в котором много соблазнов – полежать, заглянуть в холодильник, погладить кота и многое другое. Если с самодисциплиной порядок – вопросов будет минимум.
Главное, если живете не сами, объяснить родным, что вы не на каникулах, не в отпуске, что у вас, как и раньше, есть рабочие обязанности. Дайте понять близким, что это теперь ваш кабинет и ваша "работа" – это дом, попросите не беспокоить по пустякам.
Миф 3. Живые встречи не заменят виртуальные
"Как коуч и тренер по индивидуальному росту, я был ярым поклонником живых встреч, не хотел переходить в он-лайн и был убежден, что живые встречи не заменимы. Изменить мнение помогла ситуация с карантином и первые предложения клиентов перейти в он-лайн формат. На качество и результаты это не повлияло", – рассказал Кириченко.
Такие же примеры он слышал от своих клиентов. Хотя раньше удаленная работа с командой для многих не представлялась возможной. Поэтому смело действуйте и адаптируйтесь в он-лайне.
Миф 4. Удаленная работа отменяет привычный рабочий день
Кому-то может показаться, что во время карантина совсем не обязательно работать с 10 до 18. Но психологи рекомендуют придерживаться привычного рабочего графика – так лучше для вашего здоровья и производительности, ведь дедлайны и объем работы, вероятнее всего, остались такими же.
Информационное агентство Bloomberg, проанализировав новые условия работы в мире, когда более 30% крупных компаний перешло на удаленную работу из-за карантина, пришло к неожиданному выводу. Переход на удаленную работу из-за коронавируса для большинства сотрудников – увеличивает рабочий день.
Попросите, чтобы вам не мешали / unsplash.com
Причина проста – дома сотрудники склонны растягивать рабочий день, работать ночью. Удаленные работники в США сегодня в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше. В Испании, Великобритании и Канаде работая дома, сотрудники трудятся на два часа дольше.
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Для того, чтобы синхронизировать работу, договоритесь с коллегами про виртуальные совещания только в установленное время, определите точные сроки сдачи работ для всех. Устанавливайте дедлайны себе и коллегам. Для этих целей полезными будут современные программы, такие как Google calendar, Todoist, Trello, Asana и другие. Освойте удобные сервисы для совместных веб-конференций.
Не пренебрегайте временем для обеда и установите рабочие часы, максимально приближенные к вашим обычным. В субботу и воскресенье старайтесь не работать, устройте выходные и позвольте себе отключиться от работы.
Помните, что удаленная работа совсем не предполагает ненормированный рабочий день.
Почему важно сидеть дома / инфографика 24 канала
Миф 5. Дистанционная команда – крах бизнеса
В IT-индустрии этот миф уже давно развенчали, но во многих компаниях он все еще сохранился, несмотря на вынужденный переход. По статистике в постсоветских странах удаленную работу своих сотрудников используют не более 25% компаний.
Основные должности в Украине – IT специалисты, дизайнеры, специалисты по маркетингу и рекламе, менеджеры по продажам. Для сравнения в США, 43% компаний используют работу сотрудников вне офиса время от времени или на постоянной основе.
Если с этим порядок – удаленная работа пойдет только в плюс для компании, а также станет легким и комфортным периодом для всех сотрудников.
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