Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность

Несколько недель, проведенных дома, в условиях карантина, для многих сотрудников уже оказалось слишком большим испытанием. Низкая работоспособность, плохая концентрация, заваленные сроки и конфликтные ситуации с коллегами – это неполный перечень того, с чем уже столкнулись многие из нас.

О том, как эффективно работать не выходя из дома и каким мифам об удаленной работе не стоит верить, Здоровью 24 рассказал тренер по личностному развитию, сертифицированный международный коуч и автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

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Вся редакция 24 канала также работает сейчас удаленно, поэтому эта информация была важной для нас. Надеемся, она будет интересной и для других людей, которые придерживаются карантина.

Коуч Роман Кириченко “В бизнес-среде бытует мнение, что удаленная работа малоэффективна, лично и я так считал, поскольку ранее желания менять живое общение на виртуальное не было ни необходимости, ни желания”.

Но в сложившейся ситуации стало понятно, что удаленно работать могут не только айтишники и фрилансеры, но и нам с вами также нужно учиться это делать. Многие компании перешли на удаленную работу.



Организованность – самое важное в работе дома / unsplash.com

Я был свидетелем и участником трансформаций десятков моих клиентов. И прежде чем у них менялось что-то в жизни – мы решали все их внутренние проблемы. Часто работали с убеждениями, которые не имели ничего общего с реальностью. Сегодня постараемся развенчать мифы об удаленной работе, – рассказал Роман Кириченко.

Миф 1. Можно не тратить время на внешний вид

90% офисных сотрудников мечтают целиком или полностью перейти на удаленную работу, – к такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проведя соответствующий опрос сотрудников крупных компаний по всему миру.

Опрошенные офисные работники считают, что в первую очередь это позволит им повысить производительность – так считают 35% опрошенных. Еще 30% радует возможность самостоятельно управлять своим временем и не тратить его на дорогу и соблюдение дресс-кода.

Однако, даже если вы остались дома – снимите пижаму, приведите себя в надлежащий вид. В рабочие часы – выключите телевизор и выйдите из соцсетей. Не обязательно надевать парадный костюм и туфли. Просто переоденьтесь в то, в чем вы обычно ходите в офис. Это поможет настроиться на рабочий лад.

Следует отметить, что удаленная работа требует от каждого участника команды значительной организованности и самодисциплины. Четкого планирования заданий и умения отвлечься от домашней обстановки. Дома вам все мешает – от любимой кошки, до общей расслабленной домашней атмосферы, что не способствует концентрации на рабочих вопросах.



Даже во время работы дома нужно иметь нормальный вид / unsplash.com

Миф 2. Удаленная работа гораздо проще

Это такая же работа. Не проще и не сложнее! Такая же. У вас могут возникнуть сложности с организацией пространства, в котором много соблазнов – полежать, заглянуть в холодильник, погладить кота и многое другое. Если с самодисциплиной порядок – вопросов будет минимум.

Главное, если живете не сами, объяснить родным, что вы не на каникулах, не в отпуске, что у вас, как и раньше, есть рабочие обязанности. Дайте понять близким, что это теперь ваш кабинет и ваша "работа" – это дом, попросите не беспокоить по пустякам.

Коуч Роман Кириченко “Владельцам компаний хочу сказать словами автора книги "Remote. Офис не обязателен" Джейсона Фрида, который писал, что, если вам сложно отпускать своих сотрудников из офиса. Если вам присущ страх, что они ни на что не способны без вашего присмотра, то вы скорее – няня, а не руководитель”.

Миф 3. Живые встречи не заменят виртуальные

"Как коуч и тренер по индивидуальному росту, я был ярым поклонником живых встреч, не хотел переходить в он-лайн и был убежден, что живые встречи не заменимы. Изменить мнение помогла ситуация с карантином и первые предложения клиентов перейти в он-лайн формат. На качество и результаты это не повлияло", – рассказал Кириченко.

Такие же примеры он слышал от своих клиентов. Хотя раньше удаленная работа с командой для многих не представлялась возможной. Поэтому смело действуйте и адаптируйтесь в он-лайне.

Коуч Роман Кириченко “В подтверждение этих слов хочу привести данные исследования компании Hays, которые показывают, что 78% офисных сотрудников считают работников аутсорсинга полноценными членами команды, рассчитывая на них и доверяя в критических ситуациях”.

Миф 4. Удаленная работа отменяет привычный рабочий день

Кому-то может показаться, что во время карантина совсем не обязательно работать с 10 до 18. Но психологи рекомендуют придерживаться привычного рабочего графика – так лучше для вашего здоровья и производительности, ведь дедлайны и объем работы, вероятнее всего, остались такими же.

Информационное агентство Bloomberg, проанализировав новые условия работы в мире, когда более 30% крупных компаний перешло на удаленную работу из-за карантина, пришло к неожиданному выводу. Переход на удаленную работу из-за коронавируса для большинства сотрудников – увеличивает рабочий день.



Попросите, чтобы вам не мешали / unsplash.com

Причина проста – дома сотрудники склонны растягивать рабочий день, работать ночью. Удаленные работники в США сегодня в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше. В Испании, Великобритании и Канаде работая дома, сотрудники трудятся на два часа дольше.

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Для того, чтобы синхронизировать работу, договоритесь с коллегами про виртуальные совещания только в установленное время, определите точные сроки сдачи работ для всех. Устанавливайте дедлайны себе и коллегам. Для этих целей полезными будут современные программы, такие как Google calendar, Todoist, Trello, Asana и другие. Освойте удобные сервисы для совместных веб-конференций.

Не пренебрегайте временем для обеда и установите рабочие часы, максимально приближенные к вашим обычным. В субботу и воскресенье старайтесь не работать, устройте выходные и позвольте себе отключиться от работы.

Помните, что удаленная работа совсем не предполагает ненормированный рабочий день.



Почему важно сидеть дома / инфографика 24 канала



Миф 5. Дистанционная команда – крах бизнеса

В IT-индустрии этот миф уже давно развенчали, но во многих компаниях он все еще сохранился, несмотря на вынужденный переход. По статистике в постсоветских странах удаленную работу своих сотрудников используют не более 25% компаний.

Основные должности в Украине – IT специалисты, дизайнеры, специалисты по маркетингу и рекламе, менеджеры по продажам. Для сравнения в США, 43% компаний используют работу сотрудников вне офиса время от времени или на постоянной основе.

Коуч Роман Кириченко “Переход на удаленную работу во время карантина – это проверка слаженности работы персонала. Успех зависит от того, насколько правильно сотрудники понимают требования к их работе, чувствуют свою ценность и вклад в общее дело, укладываются в сроки сдачи работы, доверяют другим членам команды”.

Если с этим порядок – удаленная работа пойдет только в плюс для компании, а также станет легким и комфортным периодом для всех сотрудников.

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