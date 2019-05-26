Топ-5 полезных продуктов, которые приводят к лишнему весу: перечень

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Полезные продукты могут способствовать набору лишнего веса
Полезные продукты могут способствовать набору лишнего веса / verywellfit.com

Полезные продукты – основа здоровой жизни и хорошего вида. Однако, чтобы похудеть с помощью правильного питания, следует помнить о допустимой порции и правилах употребления пищи. Так как даже овощи, фрукты, каши и молочные продукты могут привести к набору лишнего веса.

Украинский диетолог-консультант Яна Кравченко рассказала о топ-5 полезных продуктах, от которых можно поправиться, пишет ТСН. Также эксперт дала советы, в каких количествах их лучше употреблять, чтобы сохранить фигуру.

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Овсяная каша

Овсянка в виде хлопьев, которую запаривают кипятком – это пустые углеводы. Они не дают длительного ощущения сытости, провоцируют скачок уровня сахара в крови, после чего появляется сильное чувство голода. Поэтому, через короткое время человеку снова хочется есть, а прыжки глюкозы провоцируют ожирение.


Овсянка быстрого приготовления не является полезной для фигуры

Поэтому диетолог советует выбирать твердую овсянку, которую надо варить. Допустимая норма ее потребления около 250 граммов в день.

Ягоды-фрукты

Сладкие ягоды и фрукты содержат большое количество сахара, поэтому также угрожают лишним весом. Кравченко советует есть 1-2 несладких яблока, зеленые бананы или до 300 граммов ягод в первой половине дня. Особенно опасны для фигуры сладкий арбуз, виноград и хурма.


Ягоды и фрукты сладкие и содержат много сахара

Овощи

Все овощи, кроме картофеля, – низкокалорийные, быстро насыщают желудок, обогащают рацион клетчаткой, что способствует похудению. При этом есть группа овощей, так называемых простых углеводов, которые стимулируют повышение уровня сахара в крови, что затрудняет потерю веса. К таким относят свеклу, кукурузу, морковь и зеленый горошек. Диетолог советует кушать их в первой половине дня, а норма потребления – не более 100 граммов за один прием.


Овощи богаты клетчаткой

Орехи

Орехи – достаточно жирный продукт. Так, на 100 граммов грецких орехов в среднем приходится 65,2 грамма жира. При этом суточная норма жиров для человека составляет 80-100 граммов, из которых 40% должны быть растительными. Поэтому, позволить себе можно всего несколько орехов во время перекуса.


Орехи очень жирный продукт

Кисломолочные напитки

Кефир, йогурт, простокваша, ряженка считаются здоровыми, несмотря на то, что часто они имеют определенную жирность и содержат сахар в виде фруктовых наполнителей. Норма употребления таких продуктов в день – не больше 250-300 граммов. Также, диетолог советует пить йогурт или кефир на ночь, так как это улучшит сон и облегчит опорожнение кишечника.


Кисломолочные йогурты содержат фруктовые наполнители и большую дозу сахара

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