Топ-5 причин, почему люди изменяют

Частично неверность можно объяснить и генетической предрасположенностью, но кроме этого есть еще много других причин.

Разница в прибыли. Мужчины и женщины, которые зарабатывают меньше своих партнеров, более склонны к неверности. При этом чем меньше он зарабатывает по сравнению с вами, тем вероятнее измена с его стороны.

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Правда, в случае с мужчинами здесь есть нюанс: чем больше заработают – тем реже изменяют, пока уровень заработка не составляет 70% от семейного бюджета. На этой отметке вероятность измены почему-то резко возрастает.

Приближение юбилея. Анализ данных Ashley Madison – сайта онлайн-знакомств для женатых – показал, что женатые мужчины чаще ищут отношения на стороне накануне юбилея. Согласно The Wall Street Journal, эта закономерность справедлива и для женщин.



Люди чаще изменяют накануне юбилеев

Неуверенность в партнере. К сексу на стороне человека могут подтолкнуть сомнения в чувствах партнера. Это лишний повод чаще открыто обсуждать ваши отношения.

Симуляция оргазмов. Девушки, которые притворяются удовлетворенными в постели, чаще изменяют. И опять же, это повод чаще говорить откровенно.

Религиозность. Верующие люди меньше склонны к изменам, чем атеисты. Эта связь особенно сильно проявляется у женщин, вышедших замуж недавно.

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