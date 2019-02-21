Топ-5 продуктов, которые повысят тестостерон

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Уровень тестостерона
Уровень тестостерона / blogdemaritan.com

Тестостерон – главный мужской гормон. Он повышает ощущение благополучия, помогает создавать мышечную массу, повышает либидо и отвечает за сексуальное удовольствие.

Ваше тело нуждается в определенных питательных веществах для получения достаточного количества тестостерона. Он работает вместе с другими гормонами для поддержания вашего здоровья.

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Рейтинг продуктов, которые помогут повысить уровень мужского гормона составил уролог, андролог Лычагин Андрей.

1. Продукты, богатые белком. Вопреки распространенному мнению, не морской, а именно животный белок самый эффективный для повышения уровня тестостерона. Поэтому все виды мяса и яичный желток значительно способствуют нормализации гормонального фона.

2. Морепродукты. Они содержат "строительный материал" для мужского полового гормона. Особенно ценны: лосось, креветки, устрицы, форель и краб.

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3. Продукты, содержащие минералы, витамины и андростерон: баклажаны, кабачки, капуста, сельдерей, морковь.

4. Каши. Они способствуют улучшению кровообращения в области малого таза и этим регулируют работу яичек, которые производят тестостерон.

5. Фрукты и ягоды. Содержат лютеин, который положительно влияет на выработку тестостерона: арбуз, хурма, виноград, малина, курага.

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Теги: Здоровье Мужское здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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