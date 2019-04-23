Топ-6 самых нелепых исследований ученых

Ежегодно лучшие исследования ученых получают Нобелевскую премию. А существует Игнобелевская (ignoble – "недостойная") – ее пародия. Последнюю вручают "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься".

Авторы работы могут заранее отказаться от участия в этой премии.

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Игнобелевская премия 2018 – победитель в сфере питания

Британец Джеймс Коул (James Cole) получил премию за работу, которая показывает, что диета, основанная на каннибализме по сравнению с рационом современного мясоеда, менее питательно ценная и не полностью насыщает человека.

Игнобелевская премия 2018 – победитель в химии

Ее получил Паола Ромао и ее соавторы из Бразилии. Они доказали чистоплотные свойства человеческой слюны и ее теоретического применения для борьбы с грязными поверхностями.

Игнобелевская премия 2018 – победитель в медицинском образовании

Японец А. Хориути за работу "Колоноскопия в позиции сидя: уроки самостоятельной колоноскопии". Исследования он проводил на себе. Он доказал, что для этой процедуры подходит разработанный японской фирмой детский колоноскоп.

Игнобелевская премия 2018 – победитель в медицине

Исследователи из Мичигана получили ее за изобретение эффективного способа быстрого выведения камней из почек путем катания на американских горках.

При этом на результат влияет номер вагона, в котором едет пациент: поездка в последнем вагончике увеличивает вероятность успеха с 16 до 64% по сравнению с первым.

Игнобелевская премия 2018 – победитель в репродуктивной медицине

Это исследование известное с 1980 года. Его авторы Джон Барри (John M. Barry), Брюс Бланк (Bruce Blank) и Мишель Буало (Michael Boileau) предложили бюджетный вариант определения органических нарушений эрекции. Для этого мужчине нужно наклеить несколько почтовых марок на член. Если к утру полоска останется целостной, это свидетельствует о наличии нарушений.

Игнобелевская премия 2018 – победитель в биологии

Группа ученых из 5 стран выяснила, что дегустаторы вина могут точно определить по запаху присутствие мухи в бокале вина. Так, человек способен различить феромоны самки фруктовой мушки даже в минимальной концентрации.

Отметим: если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, то следует обратиться за профессиональной помощью к врачу.

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