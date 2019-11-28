Toshiba создала устройство, которое распознает 13 видов рака на ранней стадии

Устройство может распознать 13 видов рака всего по одной капле крови, а точность прогноза составляет 99%.

Благодаря устройству можно будет диагностировать рак желудка, пищевода, легких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря, молочной железы, а еще саркому и глиому, сообщает Kyodo News.

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Диагностика происходит с помощью чипа и небольшого устройства, которые также создали в Toshiba.



Новое устройство для диагностики онкологических заболеваний от Toshiba

Компания уверяет, что диагностика будет стоить примерно 185 долларов, или даже меньше. По их словам, пациент сможет узнать результат примерно через два часа.

По сравнению с разработками других компаний, мы не только привлекаем ценовой категорией, но и лидируем в скорости диагностики и точности обнаружения рака,

– рассказал Коджи Хасимото, руководитель исследовательской лаборатории Toshiba Frontier Research Laboratory.

Масштабные испытания новой линейки продукции должны начаться уже в следующем году.

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