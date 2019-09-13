Трамп хочет запретить продажу электронных сигарет в США

В США хотят запретить продажу электронных сигарет после того, как от них умерли шесть человек. Еще почти у полутысячи американцев обнаружили респираторные заболевания.

По информации издания BBC, изъять из продажи электронные сигареты приказал американский президент Дональд Трамп.

К слову: Электронные сигареты и вейп связывают с загадочной болезнью

Глава Белого Дома подчеркнул, что продажа псевдосигарет стала очень популярным бизнесом, но он не хотел бы ставить под угрозу жизни сограждан.

Что именно убивает тех, кто курит электронные устройства, пока неизвестно. Исследователи пытаются установить общие признаки в заболеваниях курильщиков.

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К слову, впервые запрет на электронные сигареты ввели в июне в Сан-Франциско. Однако производителям такое решение не понравилось. По их словам, это будет способствовать развитию черного рынка и возврату курильщиков обычных сигарет.

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