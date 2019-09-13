Трамп хочет запретить продажу электронных сигарет в США

57 Читати новину українською
В США хотят запретить продажу электронных сигарет
В США хотят запретить продажу электронных сигарет / unsplash.com

В США хотят запретить продажу электронных сигарет после того, как от них умерли шесть человек. Еще почти у полутысячи американцев обнаружили респираторные заболевания.

По информации издания BBC, изъять из продажи электронные сигареты приказал американский президент Дональд Трамп.

К слову: Электронные сигареты и вейп связывают с загадочной болезнью

Глава Белого Дома подчеркнул, что продажа псевдосигарет стала очень популярным бизнесом, но он не хотел бы ставить под угрозу жизни сограждан.

Что именно убивает тех, кто курит электронные устройства, пока неизвестно. Исследователи пытаются установить общие признаки в заболеваниях курильщиков.

Что нужно знать о вреде электронных сигарет – читайте в материале 24 канала

via GIPHY

К слову, впервые запрет на электронные сигареты ввели в июне в Сан-Франциско. Однако производителям такое решение не понравилось. По их словам, это будет способствовать развитию черного рынка и возврату курильщиков обычных сигарет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что означает появление Коломойского в Офисе Президента: мнения экспертов
сегодня
475
Теги: Здоровье Новости США Дональд Трамп Новости Здоровье Лечение Табак
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1133
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 53180
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 5491
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
7 сентября 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 507
Как правильно воспитывать детей с аутизмом
5 сентября 16:49 Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Олександр Бевза 387
Новости
Больше новостей
Залиште відгук