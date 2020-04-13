Трамп может создать альтернативу ВОЗ

Из-за публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и ВОЗ сотрудники Белого дома предлагают ему создать альтернативу организации.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По информации издания, альтернативную организацию здравоохранения могут создать на базе UNAIDS – программы ООН по ВИЧ и СПИД, которую создали в 1996 году после волны недовольства работой ВОЗ в вопросе борьбы со СПИДом.

Соответствующие идеи предлагают Трампу некоторые сотрудники Белого дома, среди которых и Совет национальной безопасности США.

Почему возник конфликт между Трампом и ВОЗ

Трамп считает, что ВОЗ недостаточно эффективно работает и "облажалась". Он упрекнул, что основное финансирование организация получает от США, но больше всего работает на Китай.

В ВОЗ ответили на эти слова президента. Там считают, что сейчас не лучшее время для прекращения финансирования из-за пандемии.

Организацию не раз обвиняли в лоббировании интересов Китая, особенно в вопросах Тайваня, который Китай считает своей территорией.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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