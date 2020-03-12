Трамп общался с помощником лидера Бразилии, у которого обнаружили коронавирус

У пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который посещал США и контактировал с президентом Дональдом Трампом, обнаружили коронавирус COVID-19. Самого президента Бразилии Жаира Болсонару тоже проверяют.

Президента Бразилии Жаира Болсонару отправили в госпиталь для проверки и наблюдения, сообщает издание Correio Braziliense.

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Визит бразильской делегации в США проходил с 7 по 10 марта, во время него президент Бразилии и его соратники провели встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп даже успел сфотографироваться вместе с Фабио Вайнгартеном в своей резиденции во Флориде. Фото было сделано пять дней назад. Через несколько дней у Вайнгартена проявились симптомы и подтвердился коронавирус.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Что известно об отношении Трампа к коронавирусу

22 февраля президент США разозлился на своих советников из-за решения разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус является лишь краткосрочной проблемой, что не окажет серьезного влияния на экономику.

Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции.

Со временем в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других чиновников. Американский президент отказался пройти тестирование на коронавирус.

12 марта Трамп объявил о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Поездки в ЕС запретили на 30 дней. Фондовые биржи снова обвалились.

Сегодня Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса​.

Важно! В США зафиксировано более тысячи случаев заражения коронвірусом. Более 30 человек умерли.

Как уберечь себя от коронавирус: советы

Обязательно мойте руки с мылом;

Когда чихаете или кашляете – закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Обязательно мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



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