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Трамп предсказал, когда закончится эпидемия коронавируса

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Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в США закончится в июле-августе, но может продлится и дольше.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме отвечая на вопросы журналистов, передает CNN.

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"Люди говорят про июль-август, вроде этого. Может быть и дольше", – сказал президент.

Он добавил, что это станет возможным, если власть будет справляться со своей работой и снизит уровень смертности в стране.

Трамп также сказал, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса, но как только пандемии не станет, люди увидят невероятный рост.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости США Дональд Трамп Лечение
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