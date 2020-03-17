Трамп предсказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает, что эпидемия коронавируса в США закончится в июле-августе, но может продлится и дольше.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме отвечая на вопросы журналистов, передает CNN.

Также по теме: Ситуация хуже, чем ожидалось: Трамп обратился к американцам

"Люди говорят про июль-август, вроде этого. Может быть и дольше", – сказал президент.

Он добавил, что это станет возможным, если власть будет справляться со своей работой и снизит уровень смертности в стране.

Трамп также сказал, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса, но как только пандемии не станет, люди увидят невероятный рост.

Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.