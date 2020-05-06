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Трамп уже не обещает, что вакцину против коронавируса разработают до конца года

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Вакцина против коронавируса в США: что говорит Трамп
Трамп вже не обіцяє, що вакцину розроблять до кінця року / delo.ua

Дональд Трамп отказался от своего предыдущего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца 2020 года. Президент США заявил, что нельзя быть ни в чем уверенным.

Американский президент не смог утвердительно ответить на вопрос, уверен ли он в том, что вакцину разработают до конца года, пишет CNN.

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Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное,
– заявил Трамп.

Президент Соединенных Штатов добавил, что ежедневно ему поступают отчеты от компаний, которые работают над разработкой вакцины против коронавируса.

К слову, 4 мая Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года. Тогда подчеркнул, что это будет "быстрее раньше, чем позже".

Что известно о разработке вакцины США

  • Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестировать экспериментальную вакцину против коронавируса на людях в Соединенных Штатах.
  • Участники первого этапа исследования – здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.
  • Если испытания завершатся успешно, то уже к концу 2020 года могут появиться миллионы доз вакцины.

правда і міфи про коронавірус
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Дональд Трамп Наука Вакцинация Медицина исследования Новости США Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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