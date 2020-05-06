Трамп уже не обещает, что вакцину против коронавируса разработают до конца года
Дональд Трамп отказался от своего предыдущего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца 2020 года. Президент США заявил, что нельзя быть ни в чем уверенным.
Американский президент не смог утвердительно ответить на вопрос, уверен ли он в том, что вакцину разработают до конца года, пишет CNN.
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Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное,
– заявил Трамп.
Президент Соединенных Штатов добавил, что ежедневно ему поступают отчеты от компаний, которые работают над разработкой вакцины против коронавируса.
К слову, 4 мая Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года. Тогда подчеркнул, что это будет "быстрее раньше, чем позже".
Что известно о разработке вакцины США
- Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестировать экспериментальную вакцину против коронавируса на людях в Соединенных Штатах.
- Участники первого этапа исследования – здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.
- Если испытания завершатся успешно, то уже к концу 2020 года могут появиться миллионы доз вакцины.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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