Трансгендерный мужчина поделился ходом своей беременности: фото и видео

28-летний Уайли Саймон был озадачен, когда узнал, что забеременел. Он не только хотел быть настоящим мужчиной, но и не был готов к отцовству.

Во время беременности он постоянно боролся с осуждением незнакомых людей, сообщает Caters.

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5 сентября 2018 года Уайли родил сына и его мир перевернулся. Он заявил, что все оскорбления стоили того, ведь у него теперь есть ребенок, которого он любит всем сердцем.

Сейчас Уайли чувствует себя прекрасно, он снова принимает мужские гормоны и благодарен судьбе за то, что сумел самостоятельно родить ребенка от любимого мужчины. Также он добавил, что вряд ли второй ребенок появится естественным образом, ведь он планирует полностью сменить пол.

Супруги недавно отпраздновали первую годовщину сына и решили поделиться с обществом, как происходило течение беременности.

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