Ученые считают, что фекальные трансплантаты могут быть эффективными в лечении неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в American Journal of Gastroenterology, показало, что фекальные трансплантаты у пациентов с НАЖБП приводят к уменьшению проникновения патогенов и других нежелательных молекул через кишечник и в кровоток.

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Как помогает трансплантация кала?

Это называется кишечной проницаемостью. Результаты могут быть важными для лечения многочисленных состояний, включая метаболический синдром.



Пересадка кала улучшает микробиом / Фото unsplash

Кишечная проницаемость играет роль в развитии метаболического синдрома, который является основной причиной ишемической и цереброваскулярной патологии. Она также связана с аутоиммунными заболеваниями, такими, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная волчанка и диабет 1 типа.

Много пациентов с НАЖБП имеют повышенную проницаемость кишечника, которая вызывает воспаление, увеличение жира в печени, резистентность к инсулину и повышение уровня триглицеридов в крови. Исследования показали, что микробиом таких людей отличается от здоровых. Микробиом человека – разнообразный набор микробов.

Исследование демонстрирует, что кишечную проницаемость можно улучшить с помощью фекальной трансплантации от здорового донора. Это говорит о том, что фекальный трансплантат можно использовать как раннее вмешательство при лечении НАЖБП, чтобы уменьшить проницаемость кишечника и предотвратить воспаление. Наши выводы имеют значение и для других болезней,

– рассказала доктор Лаура Крейвен, автор опубликованного исследования.