Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
В Украине все чаще поднимают тему трансплантации органов. Однако каждый раз препятствием к сдвигам в этой системе становится вопрос ее финансирования, отсутствие необходимого оборудования или неподготовленность украинских врачей к таким нововведениям. Рассказываем об основных проблемах как предполагают решать и когда наконец все заработает.
Что такое трансплантация
Это – пересадка человеку органа, взятого у донора, методом хирургического вмешательства. Также трансплантируют искусственные импланты и клонированные ткани.
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Для многих пациентов трансплантация – единственный шанс на жизнь. Тогда как только один донор может спасти 6-8 жизней, пересадить можно:
- легкие
- обе почки
- сердце
- печень
- поджелудочную железу
- кишечник
- костный мозг
Один донор может спасти до 8 жизней
Пересадка органов в Украине
В Украине пересадку органов осуществляют, но далеко не на достаточном уровне. Также с 2010 года существует программа "Лечение граждан Украины за рубежом". По данным Минздрава, ежегодно количество людей, которым оплачивают из бюджета лечение в других странах, растет.
Так, в 2017 году 226 украинцев были направлены на лечение (трансплантация органов и костного мозга), в 2018 – 278, а только за первое полугодие 2019 году – 301. По состоянию на 20 августа 2019 года в Минздрав Украины для рассмотрения передано 255 дел.
В каких случаях украинцев отправляют на лечение за границу и как проходит процедура – прописано в постановлении Кабинета Министров №1079.
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В этом году украинцев направляют на лечение в Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Великобританию, Австрию, Беларусь, Индию и Турцию. Собственно трансплантацию проводят чаще всего в Беларуси и Индии.
Однако, например, в Беларусь берут не всех пациентов – есть ограничения. Время ожидания почки для нашего пациента там – от года до 5. При этом пациенты вынуждены постоянно ездит в Беларусь, сдавать анализы, тратя на такие поездки каждые три месяца по 200-300 долларов, чтобы быть в активной очереди.
Пересадка органов в других странах – это долго и дорого
В министерстве уверяют, что эта программа – временное решение. Единственный правильный путь решения проблемы – восстановление трансплантации в Украине. Это увеличит количество пролеченных украинцев минимум в 3-4 раза.
В Украине в 2017 году было сделано 127 операций по пересадке органов, в 2018 – 129, в 2019 (по состоянию на 22 июля) – 38.
Для развития трансплантации в Украине Минздрав запустил пилотный проект "Об изменении механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов".
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Почти 50 млн грн из пилота направлены на закупку современного медицинского оборудования для четырех центров трансплантации: Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, Запорожской областной больницы, Национального Института Рака и Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины.
Сейчас проводятся тендеры, оборудование должны привезти осенью этого года. Также планируется, что деньги из пилота пойдут на оплату трансплантаций, проводимых в вышеназванных центрах.
В чем же проблема?
Всего в Украине более 200 больниц по закону могут констатировать смерть мозга и изымать донорские органы. Однако далеко не все они имеют необходимое для этого оборудование, а некоторым не хватает также и квалифицированных кадров.
На сегодня основными проблемами в системе трансплантации органов являются:
- невыполнение приказов медицинскими работниками,
- отсутствие необходимого оборудования для констатации смерти мозга в больницах,
- неосведомленность врачей.
По данным ОО "Национальное движение "За трансплантацию", в вышеупомянутых заведениях не проводят констатацию смерти мозга и изъятие донорских органов, так как большая часть больниц просто не имеет необходимого для этого оборудования. В частности, отсутствует аппаратура для констатации смерти головного мозга.
Также существует проблема отсутствия коммуникации с институтами, куда потом эти органы передают. Сотрудничество должен наладить координационный центр, который в Украине пока не работает. Во всех больницах должно быть ответственное лицо, которое будет на связи с центром трансплантации. По новому закону, это – трансплант-координатор.
Еще одной проблемой является недостаточная квалификация специалистов в медицинских учреждениях. Некоторые из них посоветовали перенаправить запрос на получение информации об изъятии донорских органов ... в морг. Хотя смерть мозга диагностируют в реанимации, главные врачи нескольких заведений все же убеждены – ставить вопрос об оборудовании нужно именно работникам патологоанатомического отделения.
Есть больницы, где есть все оборудование для констатации смерти мозга и нужны специалисты, но ни одно изъятие органов не проводилось. Таким образом нарушается приказ №821 "Об установлении диагностических критериев смерти мозга и процедуры констатации момента смерти человека".
Трансплантация – это комплексная система и она завершается в Институте, где пришивают орган. А начинается – именно в реанимации, где констатируют смерть мозга и проводят беседу с родственниками умершего человека. Далее больницы должны связываться с координационным центром по трансплантации и передавать те органы в больницы, которые пришивают: почки, сердца. К сожалению, эта система у нас не работает,
– объяснил Юрий Андреев.
То есть основная причина, почему сегодня делают недостаточно трансплантаций от трупного донора – это отсутствие соответствующего донорского материала, органов, которых не хватает именно из-за вышеупомянутых проблем.
Как отметили 24 каналу в Минздраве, медицинские учреждения, которым разрешено осуществлять изъятие органов, будут оснащать необходимым оборудованием. Но уже после полноценного запуска четырех пилотных центров. Когда именно этим начнут заниматься – пока информации нет.
Что и когда изменится?
1 января 2020 года вступит в силу "О применении трансплантации анатомических материалов человека».
Как рассказали 24 каналу в Минздраве, сначала переоборудуют четыре центра в Киеве и Запорожье: Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова и Запорожскую областную больницу для органной трансплантации, Национальный Институт Рака и Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" Минздрава Украины – для развития трансплантации костного мозга. А уже потом подобные центры заработают и в других городах.
Для того, чтобы трансплантация в Украине заработала в полном объеме нужно наладить систему:
• Развить культуру донорства – без донора не существует трансплантации. Прежде всего это – вопрос этического поля. Что касается технической реализации, то именно сейчас эксперты Минздрава тестируют закупленную Единую государственную систему трансплантации (ЕДИСТ), которая состоит из 9 реестров доноров и пациентов, которым необходима трансплантация. Система автоматически подбирает пару донор-реципиент, без человеческого вмешательства, поэтому исключает любые манипуляции со стороны. Запуск системы планируется на 1 января 2020 года.
• Ввести в практику врачей констатацию смерти головного мозга, после которой возможно с согласия родственников, изымать органы. Этот вопрос следует рассматривать не только в контексте трансплантации. У наших врачей нет опыта констатации смерти мозга. Если посмотреть на статистику, в Украине в единичных случаях ставят диагноз "смерть мозга". Нам нужно вводить эту практику, а именно – изменить квалификационные характеристики для неврологов, анестезиологов и нейрохирургов, чтобы они знали и умели делать констатацию смерти мозга.
• Научить врачей, трансплант-координаторов и лаборантов. 15 февраля 2019 года в Украине официально утверждена профессия "трансплант-координатор". Она внесена в классификатор профессий. В основе курса – установка и практика по трансплантации ЕС (в частности, Испании) и США. На сегодня обучение закончили 33 трансплант-координатора.
• Наладить взаимодействие отделений реанимации и интенсивной терапии, баз изъятия и центров трансплантации. Провести дооснащение лабораторий и больниц.
• Наладить логистику – быстрый подвоз органа к пациенту, которому требуется трансплантация.
Кроме того, расширен перечень людей, которые являются близкими родственниками. То есть донорами для семейной трансплантации могут также быть двоюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники. Донорами костного мозга также могут быть родные братья и сестры в возрасте до 18 лет.
Минздрав сейчас проводит разъяснительную кампанию, побуждая украинцев не бояться давать согласие на посмертное донорство. Ведь только у одного донора есть возможность подарить жизни по меньшей мере шести людям.
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