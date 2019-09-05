Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?

В Украине все чаще поднимают тему трансплантации органов. Однако каждый раз препятствием к сдвигам в этой системе становится вопрос ее финансирования, отсутствие необходимого оборудования или неподготовленность украинских врачей к таким нововведениям. Рассказываем об основных проблемах как предполагают решать и когда наконец все заработает.

Что такое трансплантация

Это – пересадка человеку органа, взятого у донора, методом хирургического вмешательства. Также трансплантируют искусственные импланты и клонированные ткани.

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Для многих пациентов трансплантация – единственный шанс на жизнь. Тогда как только один донор может спасти 6-8 жизней, пересадить можно:

легкие

обе почки

сердце

печень

поджелудочную железу

кишечник

костный мозг



Один донор может спасти до 8 жизней

Пересадка органов в Украине

В Украине пересадку органов осуществляют, но далеко не на достаточном уровне. Также с 2010 года существует программа "Лечение граждан Украины за рубежом". По данным Минздрава, ежегодно количество людей, которым оплачивают из бюджета лечение в других странах, растет.

Так, в 2017 году 226 украинцев были направлены на лечение (трансплантация органов и костного мозга), в 2018 – 278, а только за первое полугодие 2019 году – 301. По состоянию на 20 августа 2019 года в Минздрав Украины для рассмотрения передано 255 дел.

В каких случаях украинцев отправляют на лечение за границу и как проходит процедура – прописано в постановлении Кабинета Министров №1079.

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В этом году украинцев направляют на лечение в Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Великобританию, Австрию, Беларусь, Индию и Турцию. Собственно трансплантацию проводят чаще всего в Беларуси и Индии.

Однако, например, в Беларусь берут не всех пациентов – есть ограничения. Время ожидания почки для нашего пациента там – от года до 5. При этом пациенты вынуждены постоянно ездит в Беларусь, сдавать анализы, тратя на такие поездки каждые три месяца по 200-300 долларов, чтобы быть в активной очереди.



Пересадка органов в других странах – это долго и дорого Пересадка органов в других странах – это долго и дорого

В министерстве уверяют, что эта программа – временное решение. Единственный правильный путь решения проблемы – восстановление трансплантации в Украине. Это увеличит количество пролеченных украинцев минимум в 3-4 раза. В Украине в 2017 году было сделано 127 операций по пересадке органов, в 2018 – 129, в 2019 (по состоянию на 22 июля) – 38. Для развития трансплантации в Украине Минздрав запустил пилотный проект "Об изменении механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов". Читайте также: Супрун назвала больницы, которые первыми будут проводить операции по трансплантации Почти 50 млн грн из пилота направлены на закупку современного медицинского оборудования для четырех центров трансплантации: Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова, Запорожской областной больницы, Национального Института Рака и Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины. Сейчас проводятся тендеры, оборудование должны привезти осенью этого года. Также планируется, что деньги из пилота пойдут на оплату трансплантаций, проводимых в вышеназванных центрах. В чем же проблема? Всего в Украине более 200 больниц по закону могут констатировать смерть мозга и изымать донорские органы. Однако далеко не все они имеют необходимое для этого оборудование, а некоторым не хватает также и квалифицированных кадров. На сегодня основными проблемами в системе трансплантации органов являются:

- невыполнение приказов медицинскими работниками,

- отсутствие необходимого оборудования для констатации смерти мозга в больницах,

- неосведомленность врачей. По данным ОО "Национальное движение "За трансплантацию", в вышеупомянутых заведениях не проводят констатацию смерти мозга и изъятие донорских органов, так как большая часть больниц просто не имеет необходимого для этого оборудования. В частности, отсутствует аппаратура для констатации смерти головного мозга. Также существует проблема отсутствия коммуникации с институтами, куда потом эти органы передают. Сотрудничество должен наладить координационный центр, который в Украине пока не работает. Во всех больницах должно быть ответственное лицо, которое будет на связи с центром трансплантации. По новому закону, это – трансплант-координатор. Еще одной проблемой является недостаточная квалификация специалистов в медицинских учреждениях. Некоторые из них посоветовали перенаправить запрос на получение информации об изъятии донорских органов ... в морг. Хотя смерть мозга диагностируют в реанимации, главные врачи нескольких заведений все же убеждены – ставить вопрос об оборудовании нужно именно работникам патологоанатомического отделения. Есть больницы, где есть все оборудование для констатации смерти мозга и нужны специалисты, но ни одно изъятие органов не проводилось. Таким образом нарушается приказ №821 "Об установлении диагностических критериев смерти мозга и процедуры констатации момента смерти человека".

Трансплантация – это комплексная система и она завершается в Институте, где пришивают орган. А начинается – именно в реанимации, где констатируют смерть мозга и проводят беседу с родственниками умершего человека. Далее больницы должны связываться с координационным центром по трансплантации и передавать те органы в больницы, которые пришивают: почки, сердца. К сожалению, эта система у нас не работает,

– объяснил Юрий Андреев.

То есть основная причина, почему сегодня делают недостаточно трансплантаций от трупного донора – это отсутствие соответствующего донорского материала, органов, которых не хватает именно из-за вышеупомянутых проблем.

Как отметили 24 каналу в Минздраве, медицинские учреждения, которым разрешено осуществлять изъятие органов, будут оснащать необходимым оборудованием. Но уже после полноценного запуска четырех пилотных центров. Когда именно этим начнут заниматься – пока информации нет.

Что и когда изменится?

1 января 2020 года вступит в силу "О применении трансплантации анатомических материалов человека».

Как рассказали 24 каналу в Минздраве, сначала переоборудуют четыре центра в Киеве и Запорожье: Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова и Запорожскую областную больницу для органной трансплантации, Национальный Институт Рака и Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" Минздрава Украины – для развития трансплантации костного мозга. А уже потом подобные центры заработают и в других городах.

Изменения начнутся с четырех центров, затем распространятся в другие медучреждения Изменения начнутся с четырех центров, затем распространятся в другие медучреждения

Для того, чтобы трансплантация в Украине заработала в полном объеме нужно наладить систему: • Развить культуру донорства – без донора не существует трансплантации. Прежде всего это – вопрос этического поля. Что касается технической реализации, то именно сейчас эксперты Минздрава тестируют закупленную Единую государственную систему трансплантации (ЕДИСТ), которая состоит из 9 реестров доноров и пациентов, которым необходима трансплантация. Система автоматически подбирает пару донор-реципиент, без человеческого вмешательства, поэтому исключает любые манипуляции со стороны. Запуск системы планируется на 1 января 2020 года. • Ввести в практику врачей констатацию смерти головного мозга, после которой возможно с согласия родственников, изымать органы. Этот вопрос следует рассматривать не только в контексте трансплантации. У наших врачей нет опыта констатации смерти мозга. Если посмотреть на статистику, в Украине в единичных случаях ставят диагноз "смерть мозга". Нам нужно вводить эту практику, а именно – изменить квалификационные характеристики для неврологов, анестезиологов и нейрохирургов, чтобы они знали и умели делать констатацию смерти мозга. • Научить врачей, трансплант-координаторов и лаборантов. 15 февраля 2019 года в Украине официально утверждена профессия "трансплант-координатор". Она внесена в классификатор профессий. В основе курса – установка и практика по трансплантации ЕС (в частности, Испании) и США. На сегодня обучение закончили 33 трансплант-координатора. • Наладить взаимодействие отделений реанимации и интенсивной терапии, баз изъятия и центров трансплантации. Провести дооснащение лабораторий и больниц. • Наладить логистику – быстрый подвоз органа к пациенту, которому требуется трансплантация.

Родственными донорами смогут стать более дальние родственники Родственными донорами смогут стать более дальние родственники

Важным моментом является и то, что согласие пациентов на посмертное донорство смогут получать и вносить в ЕДИСТ семейные врачи. А принимать решение о трансплантации органов от неживого донора и определять очередность пациентов в списке ожидания будет консилиум врачей медучреждения, выполняющего трансплантацию.